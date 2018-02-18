الأحمد ينفي تصريحات منسوبة له حول التصعيد الإسرائيلي على غزة

رام الله - دنيا الوطن

نفى عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، عزام الأحمد، التصريحات التي نُسبت له، فيما يتعلق بالتصعيد الإسرائيلي الأخير على قطاع غزة.



وأكد الأحمد، لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية، أنه لم يُدلِ بأي تصريحات تتعلق بسلاح الفصائل في قطاع غزة، والتصعيد الإسرائيلي الأخير لأي وسيلة إعلامية فلسطينية أو عربية.



من ناحيته، دعا مدير عام صوت فلسطين، بسام دغلس، وسائل الإعلام إلى توخي الدقة في نشر الأخبار، لافتاً إلى أنها ليست المرة الأولى، التي تنسب فيها بعض المواقع، تصريحات ملفقة لمسؤولين فلسطينيين.