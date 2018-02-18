فيديو وصور: شهيدان و18 غارة إسرائيلية على قطاع غزة فجراً

فيديو: تشييع جثمان شهداء مدينة رفح

فيديو: استشهاد مواطنان في مدينة رفح جنوب القطاع

رام الله - دنيا الوطنأقدمت طائرات الاحتلال الإسرائيلي، فجر الأحد، على شن عدة غارات، استهدفت موقع لكتائب القسام الجناح العسكري لحركة (حماس) في جنوب مدينة غزة.وقالت مصادر محلية، إن الغارات استهدفت موقع صلاح الدين، في جنوب غرب المدينة، لافتةً إلى أن المضادات الأرضية التابعة للمقاومة الفلسطينية، تصدت مجدداً للطائرات الإسرائيلية في سماء مدينة غزة.بدوره، أشار المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، إلى أن مجمل الغارات التي شنتها طائرات جيش الاحتلال هي 18 غارة على مختلف مناطق قطاع غزة.من ناحيته، أعلن الدكتور أشرف القدرة المتحدث باسم وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، فجر اليوم الأحد، عن استشهاد المواطنيْن سالم محمد صباح أبو غيث (17عاماً) وعبد الله أيمن أبوشيخة (17عاماً) في القصف الإسرائيلي، الذي استهدف مجموعة من المواطنين الليلة الماضية شرقي مدينة رفح جنوب قطاع غزة.وأوضح القدرة، أن جثماني الشهيدين وصلا إلى مستشفى أبو يوسف النجار بمدينة رفح، وهما من حي السلام شرقي المدينة.يذكر، أن مدفعية الاحتلال الإسرائيلي، قد استهدفت مجموعة من المواطنين من حي النهضة على الشريط الحدودي شرقي مدينة رفح جنوب القطاع، بثلاث قذائف، إضافة إلى إطلاق نيران من الرشاشات الثقيلة، ما أدى إلى إصابة مواطنيْن بجراح، وصفت ما بين حرجة ومتوسطة، نُقلا على إثرها إلى مستشفى غزة الأوروبي للعلاج، وفقدان آخرين، تم العثور على اثنين منهم صباح اليوم، ونقلاً إلى مستشفى أبو يوسف النجار في المدينة.