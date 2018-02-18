الغندور: تَعليق الدوام في الوزارات والدوائر الحكومية غداً الاثنين

الغندور: تَعليق الدوام في الوزارات والدوائر الحكومية غداً الاثنين
يعقوب الغندور نقيب الموظفين العموميين
خاص دنيا الوطن
أعلن يعقوب الغندور نقيب الموظفين العموميين، أن يوم غدٍ الاثنين سيشهد تعليقاً للدوام في كافة الوزارات والدوائر الحكومية من الساعة 11 صباحاً، ثم ستكون هناك مسيرة راجلة للموظفين بدءاً من مفترق السرايا وسط مدينة غزة، حتى ساحة الجندي المجهول، لافتاً إلى أنه سيكون هناك كلمة لنقابة الموظفين، وأخرى لفصائل قوى العمل الوطني والإسلامي، التي ستشارك في المسيرة.

وبين الغندور في تصريح خاص لـ "دنيا الوطن"، أن هذه الفعالية تأتي احتجاجاً من قبل موظفي القطاع العام من استمرار التنكر لحقوقهم، معتقداً أن هناك ربطاً بين ملف الموظفين وملفات أخرى، حيث إن ذلك يعتبر نوعاً من المناكفات السياسية.

وقال: "نحن كموظفي القطاع العام، ليس لنا علاقة لا من قريب ولا من بعيد بالمناكفات السياسية، فنحن موظفو دولة، لنا حقوق وعلينا واجبات كباقي الموظفين، حيث عملنا لأكثر من عقد من الزمان ولا زلنا نعمل ونؤدي خدماتنا على أكمل وجه".

وأضاف: "بوابة المصالحة لن تمر دون حل ملف الموظفين بشكل عادل، وإن استمرار سياسات التنكر لحقوقنا، تنذر بفشل المصالحة الفلسطينية، ولا نريد أن نصل إلى هذه المرحلة".

وأكد الغندور، أن النقابة دعت أصحاب القرار كافة والفصائل الفلسطينية، والراعي المصري، لإنقاذ المصالحة وملف الموظفين، منوهاً في الوقت ذاته إلى أن هذه الفعاليات، ستتصاعد بشكل تدريجي.

أخبار ذات صلة

سفارة فلسطين توضح أزمة المواطنين الفلسطينيين العالقين في القاهرة

سفارة فلسطين توضح أزمة المواطنين الفلسطينيين العالقين في القاهرة

عريقات: خطاب الرئيس المرتقب في مجلس الأمن سيشكل مفترق طرق

عريقات: خطاب الرئيس المرتقب في مجلس الأمن سيشكل مفترق طرق

اعتقال شاب في محكمة سالم بزعم حيازته سلاح (كارلو)

اعتقال شاب في محكمة سالم بزعم حيازته سلاح (كارلو)

فيديو وصور: شهيدان و18 غارة إسرائيلية على قطاع غزة فجراً

فيديو وصور: شهيدان و18 غارة إسرائيلية على قطاع غزة فجراً

اتفاق فلسطيني إسرائيلي دولي لتفعيل اتفاقية (GRM) الخاصة بإعمار غزة

اتفاق فلسطيني إسرائيلي دولي لتفعيل اتفاقية (GRM) الخاصة بإعمار غزة

المدلل: نتنياهو يريد الخروج من أزماته عبر قطاع غزة

المدلل: نتنياهو يريد الخروج من أزماته عبر قطاع غزة

التعليقات

الدنيا حكايات

دولة فلسطينية في غزة

دولة فلسطينية في غزة

شؤون فلسطينية

عريقات: خطاب الرئيس المرتقب في مجلس الأمن سيشكل مفترق طرق

عريقات: خطاب الرئيس المرتقب في مجلس الأمن سيشكل مفترق طرق

اعتقال شاب في محكمة سالم بزعم حيازته سلاح (كارلو)

اعتقال شاب في محكمة سالم بزعم حيازته سلاح (كارلو)

الحمد الله يبحث مع رئيس المحكمة العليا سبل تعزيز القضاء

الحمد الله يبحث مع رئيس المحكمة العليا سبل تعزيز القضاء

النائب العام يختتم زيارة عمل رسمية لتركيا

النائب العام يختتم زيارة عمل رسمية لتركيا

عربي

مسؤول إسرائيلي: لا مفر من المواجهة على الجبهة الشمالية

مسؤول إسرائيلي: لا مفر من المواجهة على الجبهة الشمالية

قتلى وجرحى في اصطدام بين قطار وحافلة ركاب بالمغرب

قتلى وجرحى في اصطدام بين قطار وحافلة ركاب بالمغرب

مصر تُعلّقُ على تأجيل إثيوبيا الاجتماع الثلاثي لبحث أزمة سد النهضة

مصر تُعلّقُ على تأجيل إثيوبيا الاجتماع الثلاثي لبحث أزمة سد النهضة

الجيش الأردني يُحبط محاولة تهريب عبر أنابيب نفطية قديمة

الجيش الأردني يُحبط محاولة تهريب عبر أنابيب نفطية قديمة

منوعات

صور: &#34;علا الفارس&#34; تنضم لقناة &#34;فرانس 24&#34; وترحل عن &#34;MBC&#34;

صور: "علا الفارس" تنضم لقناة "فرانس 24" وترحل عن "MBC"

فيديو وصور: هيفاء وهبي ترقص مع صديقها لتشعل عيد الحب

فيديو وصور: هيفاء وهبي ترقص مع صديقها لتشعل عيد الحب

فيديو وصور: الموت يغيب الفنان المصري محمد متولي.. لنتذكر مبدعينا

فيديو وصور: الموت يغيب الفنان المصري محمد متولي.. لنتذكر مبدعينا

فيديو: زفاف أقرب للخيال .. حفل الإعلامِيَّيْن حمود الفايز ورؤى الصبان

فيديو: زفاف أقرب للخيال .. حفل الإعلامِيَّيْن حمود الفايز ورؤى الصبان