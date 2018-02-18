الغندور: تَعليق الدوام في الوزارات والدوائر الحكومية غداً الاثنين

خاص دنيا الوطن

أعلن يعقوب الغندور نقيب الموظفين العموميين، أن يوم غدٍ الاثنين سيشهد تعليقاً للدوام في كافة الوزارات والدوائر الحكومية من الساعة 11 صباحاً، ثم ستكون هناك مسيرة راجلة للموظفين بدءاً من مفترق السرايا وسط مدينة غزة، حتى ساحة الجندي المجهول، لافتاً إلى أنه سيكون هناك كلمة لنقابة الموظفين، وأخرى لفصائل قوى العمل الوطني والإسلامي، التي ستشارك في المسيرة.



وبين الغندور في تصريح خاص لـ "دنيا الوطن"، أن هذه الفعالية تأتي احتجاجاً من قبل موظفي القطاع العام من استمرار التنكر لحقوقهم، معتقداً أن هناك ربطاً بين ملف الموظفين وملفات أخرى، حيث إن ذلك يعتبر نوعاً من المناكفات السياسية.



وقال: "نحن كموظفي القطاع العام، ليس لنا علاقة لا من قريب ولا من بعيد بالمناكفات السياسية، فنحن موظفو دولة، لنا حقوق وعلينا واجبات كباقي الموظفين، حيث عملنا لأكثر من عقد من الزمان ولا زلنا نعمل ونؤدي خدماتنا على أكمل وجه".



وأضاف: "بوابة المصالحة لن تمر دون حل ملف الموظفين بشكل عادل، وإن استمرار سياسات التنكر لحقوقنا، تنذر بفشل المصالحة الفلسطينية، ولا نريد أن نصل إلى هذه المرحلة".



وأكد الغندور، أن النقابة دعت أصحاب القرار كافة والفصائل الفلسطينية، والراعي المصري، لإنقاذ المصالحة وملف الموظفين، منوهاً في الوقت ذاته إلى أن هذه الفعاليات، ستتصاعد بشكل تدريجي.