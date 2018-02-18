الحمد الله يبحث مع رئيس المحكمة العليا سبل تعزيز القضاء

الحمد الله يبحث مع رئيس المحكمة العليا سبل تعزيز القضاء
رام الله - دنيا الوطن
بحث رئيس الوزراء د. رامي الحمد الله، مع رئيس المحكمة العليا، رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي عماد سليم، سبل تعزيز وتطوير قطاع القضاء في فلسطين.

جاء ذلك، خلال زيارة الحمد الله لمقر مجلس القضاء الأعلى، اليوم الأحد، في مدينة رام الله، حيث التقى خلالها رئيس مجلس القضاء الأعلى وأعضاء المجلس، بحضور النائب العام د. أحمد براك، ووكيل وزارة العدل محمد أبو سندس، واطلع على سير عمل مجلس القضاء، وأهم احتياجاته.

وجدد رئيس الوزراء، تأكيده على حرص الرئيس محمود عباس والحكومة على استقلال القضاء ونزاهته، مشدداً على ضرورة فصل السلطات مع الحفاظ على أعلى درجات التعاون فيما بينها، في سبيل تحقيق العدالة وتنفيذ القانون.

وأشاد الحمد الله، بعمل مجلس القضاء، والقفزة النوعية التي شهدها في الآونة الأخيرة، داعياً إلى بذل مزيد من الجهود لإحراز التقدم والتطور المنشود لخدمة مصلحة المواطنين والحفاظ على حقوقهم، ودعا الحمد الله، اللجنة الرئاسية لتطوير المنظومة القضائية، إلى الإسراع في إنجاز ما تم تكليفها به.

من جانبه، ثمن القاضي سليم دور الحكومة ودعمها لقطاع القضاء، والوقوف على كافة احتياجاته، والمساهمة في الارتقاء بعمله وتطويره.

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