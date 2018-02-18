النائب العام يختتم زيارة عمل رسمية لتركيا





رام الله - دنيا الوطنترأس النائب العام لدولة فلسطين، المستشار د. أحمد براك، وفداً من النيابة العامة في زيارة عمل رسمية لجمهورية تركيا، ضم كلاً من: رئيس النيابة العامة الاستاذ صبحي حلوة، ووكيل النيابة العامة الأستاذ بشار فرج.والتقى المستشار د. براك بنظيره النائب العام لجمهورية تركيا محمد أكارجة، وتم توقيع مذكرة تفاهم ما بين النيابة العامة الفلسطينية والنيابة العامة التابعة لمحكمة النقض العليا في جمهورية تركيا، بهدف تعزيز العلاقات الثنائية والتعاون المشترك بين الجانبين في مجال التأهيل والتدريب وتبادل الخبرات، والاطلاع على التجربة القضائية التركية.وتم خلال الزيارة الالتقاء بكافة أركان قطاع العدالة التركية، حيث التقى النائب العام لدولة فلسطين برئيس محكمة التمييز التركية المستشار إسماعيل روستو، ووزير العدل التركي عبد الحميد غول، ويلماظ اكشيل رئيس أكاديمية العدالة التركية المركز المتخصص في تدريب القضاة وأعضاء النيابة العامة.وأبدى د. براك إعجابه بالتطورات الحاصلة في الجانب القضائي لجمهورية تركيا، مثمناً تلك الزيارة معرباً عن رغبة النيابة العامة في تعزيز وتعميق التعاون، وتبادل الخبرات التدريبية بين الجانبين، موجهاً دعوة لأركان قطاع العدالة التركية لحضور مؤتمر النيابة العامة السنوي الثامن، المزمع عقده في آذار/ مارس المقبل.وتم توجيه دعوة لرئيس مجلس القضاء الأعلى المستشار عماد سليم، وللنائب العام المستشار د. براك لحضور مراسم الاحتفال بمرور 150 عاماً على إنشاء محكمة التمييز التركية.