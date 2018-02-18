سلطة جودة البيئة تعقد اجتماعاً تشاورياً مع جامعة (بوليتكنك) الخليل

رام الله - دنيا الوطنعقدت سلطة جودة البيئة اجتماعاً تشاورياً مع جامعة (بوليتكنك) الخليل، وذلك بهدف العمل على تشكيل جسم بيئي طلابي، وبرامج تدريبية بيئية، وإعداد مذكرة تفاهم، تنظم أوجه التعاون المشترك بين الطرفين.ويأتي الاجتماع، تعزيزاً لتنفيذ استراتيجية البيئة في فلسطين، واستراتيجية التوعية والتعليم البيئي، وفي إطار مساعي سلطة جودة البيئة الحثيثة، لنشر وتعزيز الوعي البيئي والتعليم البيئي المستدام، تجاه مختلف أركان المجتمع الفلسطيني.وقدم مدير عام الإدارة العامة للتوعية والتعليم البيئي م. أيمن أبو ظاهر، شرحاً مفصلاً حول رؤية سلطة جودة البيئة في بناء جسم بيئي داخل الجامعة خاص بالطلبة، بما يتناسب مع القوانين والأنظمة المعمول بها في الجامعة.وأكد على استعداد سلطة جودة البيئة لتقديم برنامج تدريبي حول تقييم الأثر البيئي، وذلك في إطار تمكين طلابنا من العمل مستقبلاً في هذا القطاع.من جهتهما، رحب د. مصطفى أبو صفا، نائب رئيس الجامعة للشؤون الأكاديمية، ود. نافذ ناصر الدين، عميد كلية الهندسة، بوفد سلطة جودة البيئة، معبرين عن استعدادهم للتعاون في مجال العمل البيئي، بما يخدم طلبة الجامعة والمجتمع المحلي.واتفق الطرفان على التواصل المستمر، لبحث آليات تنفيذ ما تم نقاشه وتقديمه من سلطة جودة البيئة.