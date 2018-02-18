الخضور: الموازنة العامة للتربية والتعليم لعام 2018 محل نقاش مع المالية

الخضور: الموازنة العامة للتربية والتعليم لعام 2018 محل نقاش مع المالية
توضيحية
خاص دنيا الوطن – أحمد العشي
أكد صادق الخضور، المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم العالي، أن هناك موازنة للوزارة، لافتاً إلى أنه أثناء الانقسام، فان مخصصات الوزارة في قطاع غزة، كانت مدرجة على خطتها بشكل عام.

وقال الخضور في تصريح خاص لـ "دنيا الوطن": "موضوع الموازنة العامة للوزارة في عام 2018 لازال محل للنقاش مع وزارة المالية، حيث إن البرنامج المالي، لم يتم تنفيذه سواء في الضفة أو في قطاع غزة".

وأضاف: "نحن بانتظار أن تتضح الصورة خلال الأسبوع الجاري، لكن الأنشطة الخاصة بوزارة التربية والتعليم، مدرجة على خطتها في الضفة وقطاع غزة على حد سواء".

وتابع: "نحن الآن بصدد مناقشة بعض القضايا مع وزارة المالية، وبالتالي لا نستطيع الإفصاح عن أي أرقام ما لم تُعتمد في وزارة المالية"، لافتاً إلى أن موضوع الموازنات كانت تحسب لها حساب حتى في امتحانات الثانوية العامة ونفقاتها التشغيلية، حيث كانت حصة القطاع حاضرة.

وبين الخضور، أن هناك مشكلة تواجه الوزارة في قطاع غزة، تتمثل بأن إيرادات العام الماضي من الرسوم التي دفعها الطلاب لم تحول لصالح المراقبين والمصححين، وبالتالي بقي هذا الموضوع عالقاً.

وقال: "نحن في الوزارة، بصدد الإفصاح عن الجهة التي أُنفقت فيها هذه الإيرادات، وبالتالي بقي هذا الموضوع عالقاً، على اعتبار أنه لا يمكن أن تصرف وزارة المالية على أشخاص، كانوا يحصلون على الرسوم من الطلاب".

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