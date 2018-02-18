الدفاع المدني يتعامل مع 179 حادث إطفاء وإنقاذ خلال أسبوع



وذكر تقرير إدارة العلاقات العامة والإعلام في الدفاع المدني خلال التقرير الأسبوعي صدر الأحد 18/2/2018، أن حوادث الحريق كانت في منازل ومركبات ومحلات تجارية ومخازن ومحولات وأعمدة كهرباء، امتدت وطالت ممتلكات المواطنين، وعن الأسباب وراء وقوع هذه الحوادث، كانت نتيجة للإهمال وعبث الأطفال والحرق العمد والتماس الكهربائي واعتداء جيش الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين، وتسرب الغاز وغيرها.



وأضاف التقرير، أن معظم حوادث الإنقاذ، كانت نتيجة حوادث سير، وتصادم مركبات، وأعطال في مصاعد كهربائية، وإخلاء وتحرير محاصرين وعالقين داخل منازل، وإنقاذ ممتلكات ومحاصرين ومعالجة واحتواء تسرب غاز منزلي والتعامل مع حالات تقديم مساعدة خلال التأثر بالمنخفض الجوي مطلع الأسبوع، وكان أبرز حالات الإنقاذ التعامل مع أجسام متطايرة من يفط ولوحات إعلانية ومظلات وخزانات مياه وألواح (زينكو) وغيرها، وإزالة وتقليم أشجار شكلت خطورة على المواطنين والممتلكات، وشفط وتصريف مياه وفتح طرق، وتفقد جدار وسلاسل حجرية منهارة وآيلة للسقوط، وحوادث سير وسحب مركبات عالقة وتحريرها، وإنقاذ ممتلكات وغيرها، فكانت الإصابات لعدد من المواطنين في حوادث سير وسقوط وحوادث عمل والحرائق وغيرها.



على صعيد آخر، كان نشاط إدارة الوقاية والسلامة العامة، أصدار 610 تصاريح بعد الكشف على منشآت ومؤسسات وحرف مختلفة ومطابقتها لشروط الوقاية والسلامة العامة بعد إنجاز 1593 جولة ميدانية على تلك المنشآت والحرف والتجمع والمؤسسات، وتم أيضاً الكشف ومنح تصريح عمل لـ 286 مصعداً كهربائياً في محافظات الوطن.



وأشار التقرير إلى إتمام عقد 45 دورة تدريبية في علوم الدفاع المدني والسلامة المنزلية والتوعية والإرشاد، وعقد ندوات وورش عمل، شملت مجموعات من ربات البيوت وموظفي مؤسسات حكومية وقطاع خاص، ومجموعات متطوعين وجمعيات ومراكز شبابية وطلاب مدارس وغيرها، وتنفيذ تمارين إخلاء، والتدريب على السلوك والتصرف السليم خلال الحوادث والتأهب والاستعداد لها، استفاد منها 10782 متدرباً.



رام الله - دنيا الوطنتعاملت طواقم الدفاع المدني منذ مطلع الأسبوع الماضي في محافظات الوطن مع 179 حادثاً منها 65 حادث حريق و114 حادث إنقاذ، وحالات تقديم مساعدة، نتج عنها إصابة العشرات في حوادث سير وحوادث حريق، إضافة لخسائر مادية في الممتلكات.