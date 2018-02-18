التعليم تُدرب 15 طالباً على كتابة قصص قصيرة حول مُدن فلسطينية

رام الله - دنيا الوطن

شرعت الإدارة العامة للتقنيات التربوية ودائرة المكتبات بوزارة التربية والتعليم العالي، بالتعاون مع شركة أوركيد للثقافة والفنون بتدريب 15 طالباً على كيفية إعداد وكتابة قصص قصيرة إبداعية حول مُدن فلسطينية، وترجمتها للغة الفرنسية، ولغات أخرى عالمية.



وعقدت الوزارة لقاء تعريفياً مع الطلبة، الذين تم اختيارهم بحضور مدير دائرة المكتبات أ. ماجد لولو، وممثلين عن مؤسسة أوركيد د. سالم ثابت، وهدى ثابت، وحضور عدد من مشرفي المكتبات.



وقال لولو: "إنه بموجب هذا المشروع تم اختيار الطلبة الذين يملكون مواهب ومهارات في الكتابة، وسيتم تدريبهم على كيفية كتابة القصص بأسلوب راقٍ، حيث سيستمر التدريب مدة 6 أشهر وفي النهاية، سيتم إصدار كتاب قصصي في هذا المجال، وترجمته للغة الفرنسية ولغات أخرى.



ولفت لولو إلى أن مضامين القصص، سيكون حول البلدات والمدن الفلسطينية، التي طمسها الاحتلال الإسرائيلي، أو تلك المدن القائمة، وسرد هذه المعلومات عن هذه المدن على شكل قصص معبرة.



وأوضح مدير دائرة المكتبات، أن هذا المشروع له أبعاد وطنية، حيث يُدرب ويُوعي الطلبة بأهم المدن الفلسطينية والثقافة الوطنية، كما يعرف العالم بعدالة قضيتنا.