هل تراجعت أسعار الدواجن في قطاع غزة؟

هل تراجعت أسعار الدواجن في قطاع غزة؟
صورة أرشيفية
خاص دنيا الوطن
أكد مدير دائرة الإنتاج الحيواني في وزارة الزراعة بغزة، طاهر أبو حمد، أن أسعار الدواجن في قطاع غزة، تشهد تراجعاً ملحوظاً، وذلك بعد قرار الوزارة السماح بدخول المجمدات للقطاع.

وقال أبوحمد، لـ "دنيا الوطن": إن تراجع أسعار الدواجن، يرجع لسببين رئيسيين هما: طرح مزارعي الدواجن للسلعة في الأسواق، إضافة إلى دخول الدجاج المجمد عبر معبر كرم أبو سالم.

وأضاف: "يبلغ سعر الدجاج في أسواق قطاع غزة 13 شيكلاً، كما أنه من المتوقع أن يتراجع السعر إلى أقل من ذلك خلال الأيام المقبلة".

وأشار أبو حمد، إلى أن الوزارة سمحت بإدخال كافة قطع المجمدات من الدواجن، إضافة إلى الدواجن التي يجري ذبحها في الضفة الغربية، وتصل إلى قطاع غزة كاملة وجاهزة.

ولفت إلى أن تجار قطاع الدواجن في غزة، توجهوا بعدد من الشكاوى للوزارة، بخصوص دخول الدواجن والمجمدات إلى القطاع، وذلك خوفاً من تعرضهم للخسارة المالية، نظراً لانخفاض أسعار الدواجن.

ولفت إلى أن الوزارة، سمحت بإدخال 700 طن من المجمدات إلى قطاع غزة، مبيناً أن الكميات المسموح بإدخالها تلبي احتياجات السوق المحلي.

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