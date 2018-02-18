المجلس الأعلى للمستوطنات يصدر أمراً بتحويل أراضٍ زراعية لوحدات استيطانية

رام الله - دنيا الوطن

أصدر ما يسمى المجلس الأعلى للمستوطنات، أمراً بتحويل أراضٍ زراعية من أراضي بلدة الخضر جنوب بيت لحم، إلى وحدات استيطانية، وشق طريق استيطانية.



وأفاد ممثل هيئة مقاومة الجدار والاستيطان في بيت لحم حسن بريجية، بأنه حسب بيان صدر عن لجنة التخطيط العليا للمستوطنات يفيد بتحويل قطعة رقم (91) من أراضي منطقة خلة الفحم جنوب غرب الخضر من أراضٍ زراعية، للاستخدام السكني المؤقت للمستوطنين، وأيضاً شق طريق تربط بدرب الإباء عند منطقة (كيلو 17).



وأشار بريجية إلى أن أراضي بلدة الخضر، تتعرض في الفترة الأخيرة إلى هجمة استيطانية شرسة، آخرها المصادقة على إقامة (67) وحدة استيطانية، في منطقتي خلة ظهر العين، وعين العصافير.