البنك العربي يطلق حملة ترويجية مع جوائز لحضور نهائيات كأس العالم





ويسر Visa أن تواكب متطلبات المشجعين المتوافدين من جميع أنحاء العالم إلى روسيا، وستواصل الشركة الارتقاء بتجارب معتمديها بدءاً من الكشف عن أحدث ابتكاراتها في مجال المدفوعات، وصولاً إلى تحسين تقنيات وأجهزة الدفع، وانتهاءً بتوفير حلول البطاقات اللاتلامسية، وعمليات الدفع الرقمية التي يتم إنجازها عبر الهواتف المحمولة أو الساعات الذكية في الأماكن الرسمية لاستضافة المباريات. ويغمرنا الفخر بتعاوننا مع البنك العربي- فلسطين الذي سيساهم في تعزيز الشعور بالإثارة والمتعة لدى المشجعين الفلسطينيين، الذين سيستمتعون بهذا الحدث الاستثنائي، وتجربة حياتية فريدة".



وتجدر الإشارة هنا إلى أن بطاقات البنك العربي الائتمانية، تمنح حامليها مجموعة من المزايا من بينها: القبول الواسع محلياً وعالمياً، إضافة إلى برنامج مكافآت العربي، وبرنامج التسديد المريح، إلى جانب إمكانية الوصول إلى حسابات البطاقات الائتمانية بمنتهى السهولة، وفي أي وقت عن طريق تطبيق عربي موبايل، والخدمة المصرفية عبر الإنترنت "عربي أون لاين".



رام الله - دنيا الوطنأطلق البنك العربي مؤخراً، حملة ترويجية خاصة ببطاقات (فيزا) الائتمانية، تضمنت إصداره وبشكل حصري للبطاقة بتصميم خاص بنهائيات كأس العالم 2018FIFA، والتي ستقام في روسيا في حزيران/ يونيو المقبل.وتتيح هذه الحملة، والتي تستمر لغاية 14-4-2018 لحاملي بطاقات (فيزا) الائتمانية من البنك العربي الحاليين، والذين يستخدمون بطاقاتهم للشراء، بالإضافة إلى المعتمدين الجدد الذين سيحصلون على بطاقة (فيزا) الائتمانية خلال فترة الحملة، فرصة الفوز بواحدة من ثلاث رحلات مدفوعة التكاليف لشخصين لحضور المباراة نصف النهائية لكأس العالم (FIFA 2018)، بالإضافة لفرص ربح واحد من خمسة عشر جهاز تلفاز ذكي، مع اشتراكات مجانية لمشاهدة المباريات.وفي تعليقه على إطلاق هذه الحملة الخاصة، قال السيد مروان صقر، مدير دائرة الخدمات المصرفية للأفراد في البنك العربي - فلسطين: "تأتي هذه الحملة الترويجية كجزء مهم في إطار التعاون المستمر مع فيزا - الشريك الرسمي لبطولة كأس العالم 2018 FIFA، وتهدف الحملة إلى إتاحة الفرصة لمعتمدينا من عشاق كرة القدم، حضور أهم مباريات كرة القدم على الصعيد العالمي، بالإضافة إلى فرصة ربح جملة من الجوائز المميزة الأخرى".ومن جانبه، قال نبيل طبارة المدير العام لفيزا في المشرق العربي: "بصفتها شريك خدمات الدفع الرسمي لبطولة كأس العالم لكرة القدم 2018 في روسيا، ستحتفل "Visa" بروح هذه الرياضة الجماهيرية، وتتطلع لعرض مستقبل خدمات الدفع الرقمي أمام المشجعين الوافدين من فلسطين وجميع أنحاء العالم.