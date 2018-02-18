فيديو وصور: نتنياهو يحمل قطعة يقول إنها لطائرة إيرانية

فيديو: نتنياهو يعرض قطعة من الطائرة الإيرانية





رام الله - دنيا الوطنخلال كلمته في مؤتمر ميونخ للأمن، رفع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، قطعة من حطام طائرة، قال إنها لـ"طائرة إيرانية" بدون طيار، أسقطتها إسرائيل الأسبوع الماضي في سوريا.وحذر نتنياهو طهران قائلًا: "إسرائيل ستمنع إيران من التواجد العسكري في سوريا، فطهران هددت السيادة الإسرائيلية من خلال إرسال طائرة دون طيار، لكننا دمرناها، ودمرنا مركز قيادتها في سوريا"، وفق تعبيره.ووجه نتنياهو، اتهامات لوزير الخارجية الإيرانية محمد جواد ظريف، الذي سيتحدث في المؤتمر في وقت لاحق اليوم، قائلاً: "في وقت لاحق سيتحدث ظريف، وأنا أقول إنه يكذب بفصاحة وكلام منمق، لذا علينا التصدي للنظام الإيراني، وعندما يسقط هذا النظام، سيتحقق السلام بين الشعب الإسرائيلي والشعب الفارسي".