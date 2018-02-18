الشرطة تتسلم التحقيق في ملف "نتنياهو- إلوفيتش"

رام الله - دنيا الوطن

قالت صحيفة (هآرتس) العبرية: إنه تم تحويل التحقيق في ملف (4000)، الذي يتناول العلاقات بين رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، ورجل الأعمال شاؤول إلوفيتش، صاحب شركة (بيزك) وموقع (واللا)، من سلطة الأوراق المالية الإسرائيلية إلى الشرطة، وفقاً لما نشره الصحفي أمنون ابراموفيتش في قناة الأخبار، مساء يوم الجمعة.



ويشتبه بقيام نتنياهو بتقديم فوائد كبيرة لـ (بيزك)، مقابل توجيه من إلوفيتش لموقع (واللا) بحرف التغطية في الموقع لصالح رئيس الوزراء وزوجته.



وقبل أسبوع، كشف غيدي فايتتس، أن الأدلة في القضية أصبحت أقوى وأكثر سمكًا، وشملت العديد من الشهادات والمراسلات، وبعضها صريح جدًا، من قبل بعض الضالعين في القضية، بما في ذلك أحد المقربين من رئيس الوزراء.



وقبل بضعة أسابيع، أخطرت الدولة المحكمة العليا بأن مكتب المدعي العام، أعاد الملف رقم (4000) إلى سلطة الأوراق المالية الإسرائيلية لغرض استكمال التحقيق.



وفي الأسبوع الماضي، قال المستشار القانوني للحكومة، ابيحاي مندلبليت: إنه طرأ تقدم في التحقيق، لكنه لم يوضح ماهيته.