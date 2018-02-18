رئيس الحكومة البولندية: جُناة يهود متورطون بالمحرقة النازية.. وإسرائيل تغضب

رام الله - دنيا الوطن

قالت صحيفة (هآرتس) العبرية: إن تصريحات رئيس الحكومة البولندية، ماتيوس مورافيسكي، حول وجود جناة يهود تمامًا كوجود جناة بولنديين، خلال المحرقة، أثارت استياء عارماً في إسرائيل.



وجاءت تصريحات مورافيسكي هذه خلال كلمة ألقاها أمام مؤتمر ميونخ للأمن، أمس السبت، ورد عليه رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، الذي يشارك في المؤتمر نفسه، أن "تصريحات رئيس الوزراء البولندي هنا في ميونخ مشينة.. هناك مشكلة في عدم القدرة على فهم التاريخ والافتقار للحساسية، فيما يخص مأساة اليهود، مضيفًا: "أعتزم الحديث معه على الفور".



وجاء تصريح مورافيسكي، رداً على سؤال للصحفي الإسرائيلي رونين برغمان، الذي تحدث عن تاريخ أمه الناجية من المحرقة وقصة نجاتها.



وقال مورافيسكي: إن "من يقول إنه كان هناك متعاونون بولنديون لن يعاقب حسب القانون الجديد لأنه كان هناك متعاونون بولنديون تماما كما كان هناك متعاونون يهود، روس، وأوكرانيون أيضاً".



وقال رئيس حزب (العمل) آفي غباي، على حسابه في موقع التواصل الاجتماعي (تويتر): إن "مورافيسكي يتحدث مثل آخر المتنكرين للكارثة، دماء ملايين اليهود تصرخ من أرض بولندا على تشويه التاريخ والتهرب من الذنب، فاليهود قتلوا في الكارثة والبولنديون شاركوا في قتلهم، على حكومة إسرائيل أن تكون فم ملايين القتلى، وتشجب كلمات رئيس الحكومة البولندية بشدة".



وقالت تسيفي ليفني، المتواجدة في المؤتمر: "كان من الصعب تصديق رد رئيس الوزراء البولندي والمقارنة التي لا تطاق بين اليهود والبولنديين، بين الضحايا وأولئك الذين شاركوا بنشاط في القتل".



وأضافت: "كان من المثير سماع رونين بيرغمان، وهو يهاجم رئيس الوزراء البولندي على القانون البولندي من خلال روايته لقصة عائلته".



كما غرد رئيس حزب (يوجد مستقبل)، يئير لبيد، على حسابه في (تويتر)، معقباً على تصريح مورافيسكي، وقال: "تصريح رئيس الحكومة البولندية هو لاسامي من النوع القديم والسيئ.



وتابع: المجرمون هم ليسوا الضحايا، دولة اليهود لن تسمح باتهام القتلى بموتهم"، مطالباً رئيس الحكومة باستدعاء السفيرة الإسرائيلية من بولندا فوراً.



كما دعا النائب نحمان شاي (المعسكر الصهيوني) إلى اتخاذ خطوات سياسية في أعقاب تصريحات مورافيسكي، وقال: إن "على إسرائيل المطالبة بتغيير القانون البولندي المشوه، وإلى أن يتم ذلك، عليها تخفيض التمثيل الدبلوماسي في وارسو، المصالح السياسية اليوم مهمة، لكن التاريخ اليهودي أهم بكثير".



وقال عضو البرلمان روبرت ايلاتوف (يسرائيل بيتينو): إن "رئيس الوزراء البولندي لا يتردد في استخدام الوسائل لتشريع الدنس المسمى قانون إنكار المحرقة البولندي، رئيس الوزراء البولندي ينكر المحرقة بلباقة ساخرة، ويعيد بدون أن يرمش له جفن كتابة أسوأ مأساة في تاريخ شعبنا.. فكل مقارنة بين اليهود والبولنديين فيما يتعلق بالمحرقة هي جريمة".



إلى ذلك، اجتمع نتنياهو في ميونخ، أمس الأول الجمعة، مع المستشار النمساوي، سيباستيان كورتز، بعد أشهر من تشكيل ائتلاف مع حزب (الحرية) اليميني الراديكالي، الذي تعتبر جذوره معادية للسامية، وفق صحيفة (هآرتس).



وقال نتنياهو بعد الاجتماع "التقيت المستشار النمساوي سيباستيان كورتز بناء على طلبه، وروى لي عن كل الخطوات التي يتخذونها ضد معاداة السامية ودولة إسرائيل، وقال: إنه يعتزم تغيير أنماط تصويت النمسا في الأمم المتحدة، وأنه يعتزم أيضاً دعم ترشيح إسرائيل لمجلس الأمن، لقد كان اجتماعاً ودوداً للغاية، وأعتقد أنه كان يتحدث بشكل موضوعي".