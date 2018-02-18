قتلى وجرحى في اصطدام بين قطار وحافلة ركاب بالمغرب

قتلى وجرحى في اصطدام بين قطار وحافلة ركاب بالمغرب
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
لقي ستة أشخاص مصرعهم، فيما أُصيب 14 آخرون في اصطدام بين قطار لنقل البضائع، وحافلة ركاب صغيرة، عند تقاطع مروري في طنجة في شمال المغرب، بحسب ما أعلنت السلطات المحلية مساء أمس السبت.

وتم فتح تحقيق في الحادث، الذي وقع بين مدينة طنجة ومينائها المتوسطي، بحسب ما نقلت وكالة المغرب العربي للأنباء عن السلطات المحلية.

واصطدم قطار نقل البضائع فجراً بحافلة ركاب صغيرة متوقفة عند التقاطع المروري، بحسب ما أعلن المكتب الوطني للسكك الحديدية في بيان.

ودعا المكتب إلى اتخاذ مزيد من الحيطة والحذر، مع الاحترام التام لقواعد المرور عند عبور الممرات المستوية.

بدوره، أعلن العاهل المغربي محمد السادس في بيان، تكفله شخصياً بمصاريف الدفن والعزاء وعلاج المصابين.

وكانت المملكة، أطلقت استراتيجية وطنية للسلامة الطرقية، تهدف إلى تقليص عدد ضحايا حوادث السير بنسبة 50 بالمئة بحلول العام 2026.

وتحصد حوادث السير في المملكة نحو 3500 شخص سنوياً.

فيديو أرشيفي: قبل ثوان من اصطدام قطار سريع بها... ركاب حافلة يتمكنون من النجاة
 

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