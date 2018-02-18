مصر تُعلّقُ على تأجيل إثيوبيا الاجتماع الثلاثي لبحث أزمة سد النهضة

مصر تُعلّقُ على تأجيل إثيوبيا الاجتماع الثلاثي لبحث أزمة سد النهضة
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
قال المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية، المستشار أحمد أبو زيد، إن الوزارة تلقت إخطاراً، بتأجيل الاجتماع الوزاري الثلاثي الخاص بسد النهضة، بناء على طلب من إثيوبيا للجانب السوداني.

وأضاف أبو زيد، وفق ما أوردت وكالة (سبوتنك) للأنباء، أنه مع إدراكنا للظروف التي ربما دفعت إثيوبيا لطلب تأجيل الاجتماع، والتي نأمل أن تزول في أقرب فرصة، إلا أننا نتطلع لأن يتم الالتزام بالإطار الزمني الذي حدده القادة لحسم الخلافات الفنية القائمة، لاسيما وأن قضية سد النهضة تمس مصالح شعوب الدول الثلاث.

وأضاف: "التنفيذ الدقيق لتكليفات القادة، يقضي باعتبار مصالح شعوب الدول الثلاث مصلحة لدولة واحدة وشعب واحد، الأمر الذي يقتضي التحرك العاجل للتوصل إلي حلول تحفظ مصالح الجميع".

وكان من المقرر، انعقاد اجتماع يومي الـ ٢٤ و٢٥ شباط/ فبراير الجاري بالخرطوم بمشاركة وزراء الخارجية والمياه ورؤساء أجهزة الاستخبارات في الدول الثلاث؛ لبحث أزمة "سد النهضة".

وكانت السودان قالت: إن إثيوبيا تعيش أزمة سياسية بعد استقالة رئيس الوزراء الإثيوبي، مؤكدة أن الترتيبات الجارية لتعيين خلف له، دفعت إثيوبيا إلى طلب تأجيل الاجتماعات إلى حين انتخاب رئيس جديد للوزراء.

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