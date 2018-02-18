روحاني: ستندم أمريكا حال انتهكت الاتفاق النووي مع إيران

رام الله - دنيا الوطن

قال الرئيس الإيراني حسن روحاني، إن بلاده لن تنقض الاتفاق النووي "ما لم يقوموا بنقضه"، لافتاً إلى أن طهران ملتزمة بتعهداتها المتعلقة بالاتفاق.



وأوضح روحاني، وفق ما أوردت وكالة (سبوتنك) للأنباء، أن الولايات المتحدة تنتهك الاتفاق النووي، معرباً عن أمله في ألا يأتي اليوم الذي يشهد فيه العالم نقض الاتفاق النووي.



وشدد روحاني على التزام إيران بالاتفاق حتى آخر رمق، "لو أردنا انتهاكه لما قمنا به منذ البداية"، مضيفاً: "في حال أقدمت الولايات المتحدة على انتهاك الاتفاق سنرى حينه، كيف ستندم أمريكا، وليس الحكومة الأمريكية ستندم فحسب، إنما الشعب الأمريكي".



ووقعت إيران اتفاقاً نووياً عرف باسم (5+1) عام 2015، لضمان سلمية البرنامج النووي الإيراني.