عائلة غولدين: نتنياهو "كذّاب" والحكومة الإسرائيلية "خائنة"

رام الله - دنيا الوطن

انتقدت عائلة الجندي المحتجز لدى المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة هدار غولدين، رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو ، ووصفته بـ"الكذّاب" الذي يضلل الجمهور الإسرائيلي.



كما اتهمت الوزراء والحكومة الإسرائيلية، بـ"الخيانة"، وذلك في أعقاب تسليم سلطات الاحتلال، مساء الجمعة، جثماني الشهيدين نمر الجمل (37 عاماً) من قرية بيت سوريك قرب القدس المحتلة، الذي تحتجز جثمانه منذ أشهر، وحمزة زماعرة (19 عاماً) من مدينة حلحول، والمحتجز جثمانه منذ أكثر من أسبوع، بحسب ما جاء على موقع (عرب 48).



وعقبت عائلة الجندي هدار غولدين، على قرار الحكومة الإسرائيلية بإعادة جثمان منفذ عملية (هار أدار) الذي أسفر عن مقتل ثلاثة مستوطنين، وجثمان فلسطيني آخر، بالقول: "إن هذا خيانة ضد جنود الجيش وضعف أمني كبير".



ونقلت وسائل الإعلام الإسرائيلية عن العائلة قولها: "لقد أدركنا أن رئيس الحكومة والوزراء يكذبون على الجمهور في وسائل الإعلام، وكنا يوم الخميس خلال جلسة استماع في المحكمة العليا، حيث وعدت الحكومة بتنفيذ قرار (الكابينت) بشأن الضغط على حماس، ولكن بعد يوم واحد أطلقت الحكومة سراح جثامين من الشهداء، ومن العار أن يكذب ممثلو الحكومة في المحكمة".



وأعادت سلطات الاحتلال جثماني الشهيدين نمر الجمل وحمزة زماعرة مساء أمس الجمعة، وجرى تشييعهما ظهر اليوم السبت، حيث اندلعت مواجهات بين شبان وقوات الاحتلال عقب تشييع جثماني الشهيدين الجمل وزماعرة.



واقتحمت عدّة آليات عسكرية إسرائيلية بلدة حلحول في مدينة الخليل جنوب الضفة الغربية المحتلة، وسط إطلاق كثيف للقنابل الغازية والصوتية والرصاص المطاطي، بعد رشق شبان للبرج العسكري المقام على جسر حلحول بالحجارة.



وكانت الحكومة الإسرائيلية، قد قررت منع زيارات عائلات من الضفة الغربية المحتلة لأقربائهم الأسرى في سجون الاحتلال الإسرائيلي من سكان قطاع غزة المحاصر.



جاء ذلك، خلال رد النيابة الإسرائيلية، يوم الخميس، على التماس قدمته عائلة الضابط الأسير في القطاع هدار غولدين للمحكمة العليا، بطلب تشديد ظروف احتجاز أسرى حركة حماس.



وينص القرار على شمل عائلات بالضفة الغربية المحتلة، المحتجز أقرباؤهم من سكان غزة بالسجون الإسرائيلية، بقرار منع الزيارة المطبق سابقًا على عوائل الأسرى بقطاع غزة.



وتشترط حماس للبدء في مفاوضات غير مباشرة من أجل صفقة تبادل جديدة؛ الإفراج عن كافة الأسرى الذين أعادت إسرائيل اعتقالهم بعد الإفراج عنهم في صفقة تبادل وفاء الأحرار مقابل الجندي الإسرائيلي جلعاد شاليط.