حماس: المقاومة ستتصرف بكل مسؤولية للدفاع عن شعبنا والتصدي لأي عدوان

رام الله - دنيا الوطن

حملت حركة حماس، مساء السبت، الاحتلال الإسرائيلي النتائج المترتبة على تصعيده المتواصل ضد قطاع غزة، مشددةً على أن حجم الاعتداءات التي طالت العديد من مواقع المقاومة يعكس نواياه المسبقة بالتصعيد وتوتير الأجواء.



وأضافت الحركة، في بيان صحفي، وصل "دنيا الوطن" نسخةعنه، أنه يتوجب على الاحتلال أن يفهم أنه هو الطرف المعتدي والمتمادي من خلال عدوانه وانتهاكاته المستمرة، وأن المقاومة الفلسطينية التي عهدها العدو جيداً في أكثر من محطة لن تتخلى عن واجبها في حماية شعبنا، وستتصرف بكل مسؤولية للدفاع عنه والتصدي لأي عدوان.