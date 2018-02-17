وكيل الأزهر: قضية القدس في صدارة أجندتنا وأنشطتنا العام الجاري

رام الله - دنيا الوطن

أكد وكيل الأزهر الشريف عباس شومان، أن كافة قطاعات الأزهر، وضعت قضية القدس في صدارة أجندتها وأنشطتها خلال العام الجاري، كما أنها ستكون محور أنشطة "المهرجان الأول لإبداعات طلاب الأزهر"، المقرر عقده في نيسان/ أبريل المقبل، والذي يشمل مختلف المجالات الثقافية والأدبية والفنية.



جاء ذلك، خلال اجتماع عقدته اللجنة المكلفة بمتابعة تنفيذ توصيات مؤتمر الأزهر العالمي لنصرة القدس، بمقر مشيخة الأزهر، برئاسة وكيل الأزهر، وذلك تنفيذاً لتوجيهات فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر الشريف أحمد الطيب، بضرورة تحويل توصيات المؤتمر إلى خطط عملية وواقع ملموس على الأرض.



وشارك في الاجتماع الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية محيي الدين عفيفي، ونائب رئيس جامعة الأزهر لشؤون التعليم والطلاب يوسف عامر، ورئيس قطاع مكتب شيخ الأزهر دغش أحمد.



وشدد وكيل الأزهر خلال الاجتماع، على أن الدكتور الطيب يتابع بشكل مستمر تنفيذ توصيات المؤتمر، خاصة ما يتعلق بإعلان "عام 2018.. عاماً للقدس"، وفي هذا الإطار تم تخصيص ركن في جناح الأزهر الشريف بمعرض القاهرة الدولي للكتاب، للاحتفاء بالقدس، وهو ما كان محل ترحيب واهتمام زوار الجناح.



وأشار إلى أن الأزهر حريص على استمرار التواصل مع كافة الشخصيات والمؤسسات التي شاركت في مؤتمر نصرة القدس، وكذلك التواصل مع المنظمات الرسمية والشعبية المؤيدة للشعب الفلسطيني والمناهضة للصهيونية عبر العالم، من أجل خلق رأي عام عالمي مؤيد للقضية الفلسطينية، وداعم للقدس، وهويتها العربية والفلسطينية.



وكشف أن الدكتور الطيب، وجه بأن تستمر كافة المنصات الإعلامية وصفحات الأزهر الشريف على مواقع التواصل الاجتماعي، في التوعية بقضية القدس، والتأكيد على هويتها العربية، وأنها العاصمة الأبدية للشعب الفلسطيني، وفضح المشاريع الرامية إلى العبث بهوية القدس، وتغيير تركيبتها الديموغرافية، لافتاً إلى أن ذلك سيتم باستخدام العديد من اللغات الأجنبية، من أجل الوصول إلى معظم سكان العالم.