فيديو وصور: ثلاثة إصابات في قصف الاحتلال لمواقع المقاومة في قطاع غزة

فيديو وصور: ثلاثة إصابات في قصف الاحتلال لمواقع المقاومة في قطاع غزة
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
شنت طائرات الاحتلال الاسرائيلي مساء اليوم السبت، غارات استهدفت عدداً من مواقع  الرصد للمقاومة الفلسطينية في محافظات قطاع غزة، والتي اسفر عنها اصابتيْن.

في التفاصيل، أصيب مواطنان فلسطينيان مساء اليوم السبت، بجراح وصفت بالمتوسطة، فيما اصيب ثالث بجرح وصفت حالته بالطفيفة، خلال القصف الاسرائيلي الذي استهدف مجموعة من المواطنين بزعم محاولتهم التسلل نحو الداخل الفلسطيني، بحسب ما أعلنه أشرف القدرة المتحدث باسم وزارة الصحة الفلسطينية.

وأوضح القدرة أن هناك ثلاثة مواطنين آخرين مفقودين خلال القصف الاسرائيلي شرق مدينة رفح، لافتا إلى أن سيارات الإسعاف والطواقم الطبية لا تزال موجودة في المكان لإجلاء أي إصابات أخرى.

بالبقاء في جنوب القطاع، وتحديدا في خانيونس، فقد استهدف الطيران الحربي بصاروخين على الاقل، موقعا للمقاومة الفلسطينية شمال خانيونس، حيث اندلع حريق في الموقع، فيما استهدفت الابراج العسكرية في بلدة عبسان بنيران رشاشاتها، أراضي ومنازل المواطنين.

الى مدينة غزة، فقد استهدفت طائرات الاحتلال الاسرائيلي عدة نقاط رصد للمقاومة الفلسطينية في حي الزيتون والشجاعية وموقع صلاح الدين بالقرب من مفترق نتساريم شرقي مدينة غزة، فيما لم يبلغ عن وقوع اصابات.

الى شمال قطاع غزة، فقد استهدفت مدفعية الاحتلال الاسرائيلي نقصة رصد للمقاومة الفلسطينية في بلدة بيت حانون.

القصف الاسرائيلي على قطاع غزة جاء ردا على تفجير عبوة ناسفة في وقت سابق من اليوم السبت، على السياج الفاصل شرقي مدينة خانيونس جنوب قطاع غزة، والذي أسفر عن إصابة أربعة جنود اسرائيليين، وصفت حالة اثنين منهما بالخطيرة، فيما وصفت الحالتان الباقيتان بجراح متوسطة.

وهدد رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، بالرد على عملية تفجير العبوة الناسفة في جنوده شرقي خانيونس، معتبرًا أن الحادث خطير جدًا على أمن بلاده.

فيديو: لحظة قصف الطائرات الاسرائيلي في حي الزيتون

 


فيديو خاص لدنيا الوطن لحظة وصول الاصابات في قصف رفح

 











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