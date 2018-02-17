كيف "اصطاد" العلم الفلسطيني لواء (غولاني) في الفخ شرقي خانيونس؟

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قالت القناة (14) في التلفزيون الإسرائيلي: إن التحقيق الأولى لحادثة انفجار العبوة الناسفة، على السياج الفاصل شرقي خانيونس، أثبت أنها كمين أُعد لاصطياد الجنود الإسرائيليين.



وأضافت القناة العبرية: علينا أن نقول: إن العلم الذي نصبه أمس الشبان الفلسطينيون "الذين يواجهون الجيش الإسرائيلي، كل يوم جمعة"، هو بمثابة "الطُعم" الذي أدى لاستدراج قوة لواء (غولاني) وبمجرد نزعه، انفجرت العبوة الناسفة، في وجه الجنود.



واتفقت القناة العاشرة العبرية، مع نظيرتها الأولى فيما يخص رواية العلم، قائلة: إن الجنود الذين أصيبوا على حدود قطاع غزة عصر اليوم السبت، توجهوا لانتزاع "علم" نصب خلال المواجهات يوم أمس، وعند اقترابهم من السياج حدث الانفجار، ما أدى لإصابة أربعة جنود "اثنان منهم حالتهم حرجة جدًا".