فيديو: مذيع مصري: أردوغان يدير العديد من المؤامرات ضد مصر

فيديو: مذيع مصري: أردوغان يدير العديد من المؤامرات ضد مصر
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان
رام الله - دنيا الوطن
قال الإعلامي المصري هشام الدين فتحي، إن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يدير العديد من المؤامرات ضد مصر.

وأضاف فتحي، خلال برنامجه (المفهماتي)، مساء اليوم السبت، أن ما يحدث من استفزازات تركية يأتي ضمن مخطط كبير، ويتجاوز التحرشات بشأن التنقيب عن الغاز بالبحر الأبيض المتوسط، مشددا على أن معظم الحروب التي حدثت في السنوات الأخيرة كانت بسبب الغاز والبترول لأن ذلك ما يصنع الدول الغنية.

وأكد أن هناك حرب ضد مصر لمنعها من أن تكون دولة غنية لأن ذلك يؤثر على دولة إسرائيل، مشددا على أن مصر قوية
وهي فقيرة أما إذا تحولت لدولة غنية فذلك يمثل خطر على الجميع ولذلك تسعى أمريكا وإسرائيل وتوابعهم مثل تركيا وقطر إلى تعطيل مصر وجرها إلى حرب لاستنزاف المنطقة.

 

أخبار ذات صلة

الجيش الأردني يُحبط محاولة تهريب عبر أنابيب نفطية قديمة

الجيش الأردني يُحبط محاولة تهريب عبر أنابيب نفطية قديمة

جنرال إسرائيلي: يجب أن نكون مُستعدين للمعركة في الشمال

جنرال إسرائيلي: يجب أن نكون مُستعدين للمعركة في الشمال

البحث عن رفات رهائن أمريكيين في مقابر جماعية لتنظيم الدولة بسوريا

البحث عن رفات رهائن أمريكيين في مقابر جماعية لتنظيم الدولة بسوريا

فيديو: أردني يشتري لوحة سيارة بهذا المبلغ الخيالي

فيديو: أردني يشتري لوحة سيارة بهذا المبلغ الخيالي

مصر تَردُّ على اتهامات لاستخدام جيشها القنابل العنقودية بسيناء

مصر تَردُّ على اتهامات لاستخدام جيشها القنابل العنقودية بسيناء

أولُ رَدٍّ عربي رسمي على كلمة أمير قطر

أولُ رَدٍّ عربي رسمي على كلمة أمير قطر

التعليقات

الدنيا حكايات

دولة فلسطينية في غزة

دولة فلسطينية في غزة

شؤون فلسطينية

صافرات الإنذار تُدوي في مستوطنات غلاف غزة

صافرات الإنذار تُدوي في مستوطنات غلاف غزة

عضو كنيست: يجب اغتيال قادة من حماس والجهاد الإسلامي

عضو كنيست: يجب اغتيال قادة من حماس والجهاد الإسلامي

قواس: الاحتلال يهدف للسيطرة على أراضي الكنيسة من خلال فرض الضرائب

قواس: الاحتلال يهدف للسيطرة على أراضي الكنيسة من خلال فرض الضرائب

فيديو: ماذا قال المواطنون عن تفاقم أزمة الكهرباء في غزة؟

فيديو: ماذا قال المواطنون عن تفاقم أزمة الكهرباء في غزة؟

عربي

الجيش الأردني يُحبط محاولة تهريب عبر أنابيب نفطية قديمة

الجيش الأردني يُحبط محاولة تهريب عبر أنابيب نفطية قديمة

جنرال إسرائيلي: يجب أن نكون مُستعدين للمعركة في الشمال

جنرال إسرائيلي: يجب أن نكون مُستعدين للمعركة في الشمال

البحث عن رفات رهائن أمريكيين في مقابر جماعية لتنظيم الدولة بسوريا

البحث عن رفات رهائن أمريكيين في مقابر جماعية لتنظيم الدولة بسوريا

فيديو: أردني يشتري لوحة سيارة بهذا المبلغ الخيالي

فيديو: أردني يشتري لوحة سيارة بهذا المبلغ الخيالي

منوعات

فيديو: &#34;صافيناز&#34; تكشف حقيقة معرفتها بمقلب رامز جلال

فيديو: "صافيناز" تكشف حقيقة معرفتها بمقلب رامز جلال

فيديو: ناهد السباعي تفسر سر ارتدائها للفساتين المثيرة &#34;بابا تزوج 18 مرة&#34;

فيديو: ناهد السباعي تفسر سر ارتدائها للفساتين المثيرة "بابا تزوج 18 مرة"

فيديو: &#34;فضيحة مجلجلة&#34;.. رئيس قناة مصرية يهدد صحفية بالإغتصاب

فيديو: "فضيحة مجلجلة".. رئيس قناة مصرية يهدد صحفية بالإغتصاب

صورة صادمة: هل شريهان مريضة ؟

صورة صادمة: هل شريهان مريضة ؟