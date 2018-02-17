فيديو: مذيع مصري: أردوغان يدير العديد من المؤامرات ضد مصر

رام الله - دنيا الوطنقال الإعلامي المصري هشام الدين فتحي، إن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يدير العديد من المؤامرات ضد مصر.وأضاف فتحي، خلال برنامجه (المفهماتي)، مساء اليوم السبت، أن ما يحدث من استفزازات تركية يأتي ضمن مخطط كبير، ويتجاوز التحرشات بشأن التنقيب عن الغاز بالبحر الأبيض المتوسط، مشددا على أن معظم الحروب التي حدثت في السنوات الأخيرة كانت بسبب الغاز والبترول لأن ذلك ما يصنع الدول الغنية.وأكد أن هناك حرب ضد مصر لمنعها من أن تكون دولة غنية لأن ذلك يؤثر على دولة إسرائيل، مشددا على أن مصر قويةوهي فقيرة أما إذا تحولت لدولة غنية فذلك يمثل خطر على الجميع ولذلك تسعى أمريكا وإسرائيل وتوابعهم مثل تركيا وقطر إلى تعطيل مصر وجرها إلى حرب لاستنزاف المنطقة.