إصابة أربعة جنود إسرائيليين بانفجار عبوة ناسفة شرقي خانيونس.. ونتنياهو يهدد بالرد

فيديو: موقع انفجار العبوة الناسفة

فيديو: لحظة وصول مصابي جيش الاحتلال بانفجار خانيونس الى المستشفى سوروكا

فيديو آخر للحظة وصول مصابي جيش الاحتلال بانفجار خانيونس الى المستشفى سوروكا







رام الله - دنيا الوطنأصيب أربعة جنود إسرائيليين، بجراح، وصفت جراح اثنين منهم بالخطيرة، بعد انفجار عبوة ناسفة انفجرت بهم، على السياج الفاصل شرقي مدينة خانيونس، جنوب قطاع غزة.وهدد رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، بالرد على عملية تفجير العبوة الناسفة في جنوده شرقي خانيونس، معتبرًا أن الحادث خطير جدًا على أمن بلاده.كما هدد الرئيس الإسرائيلي رؤوفين ريفلين، قائلًا: "لن نلتزم الصمت إزاء ما حدث مع جنودنا".إلى ذلك، قصفت مدفعية الاحتلال الإسرائيلي اليوم السبت، نقطة رصد تابعة للمقاومة الفلسطينية في مدينة خانيونس جنوب قطاع غزة.وأوضح المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، أن القصف جاء رداً على تفجير عبوة ناسفة بالقرب من السياج الحدودي جنوب قطاع غزة، والتي أسفرت عن إصابة أربعة جنود إسرائيليين، وصفت حالة أحدهم بالخطيرة، فيما حظر الجيش الإسرائيلي، نشر معلومات حول تفاصيل تفجير العبوة الناسفة، شرقي خانيونس.بدوره، قال (أور هيلر) مراسل القناة العاشرة العبرية: "إنه منذ وقت قصير انفجرت عبوة ناسفة في قوة تابعة للجيش الإسرائيلي بالقرب من السياج الحدودي في جنوب قطاع غزة".وأوضح هيلر، أن الجيش الإسرائيلي يحقق فيما إذا كانت حركة الجهاد الإسلامي وراء الهجوم، واحتمال أن ذلك انتقام لتدمير النفق في 30 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.وتابع: التقييم لدى الجيش، هو أن منظمات فلسطينية، هي من قامت بالتفجير على حدود القطاع، ويبدو أننا سنرى ردًا قويًا من الجيش هذه الليلة في قطاع غزة.وقالت القناة العاشرة العبرية، إن الجنود الذين أصيبوا على حدود قطاع غزة، توجهوا لانتزاع علم نصب خلال المواجهات يوم أمس، وعند اقترابهم من السياج حدث الانفجار.ولفتت القناة إلى أن العبوة الناسفة انفجرت في لواء غولاني.أما المتحدث باسم جيش الاحتلال فقد قال: "تم تفجير عبوة ناسفة ضد قوة عسكرية بالقرب من الجدار الحدودي جنوب قطاع غزة".الصحفي في إذاعة جيش الاحتلال (تال ليف رام) قال: "إن حادثة العبوة الناسفة أمر غير عادي"، زاعماً أن اقتراب أشخاص وزرع عبوة وتفجيرها لا يمكن أن يحدث في هذه المنطقة دون موافقة حركة حماس على الأقل.