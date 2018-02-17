قواس: الاحتلال يهدف للسيطرة على أراضي الكنيسة من خلال فرض الضرائب

خاص دنيا الوطن

أكد الدكتور عودة قواس النائب في البرلمان الأردني السابق، أنه منذ الحكم العثماني، وبعده الانتداب البريطاني، وبعده الحكومة الأردنية ثم الاحتلال منذ 1967، فان الكنائس ومؤسساتها لم تدفع ضريبة (الأرنونا) وهي ضريبة العقارات، وبالتالي فإن بلدية القدس، أقرت بأثر رجعي إرسال المبالغ المتراكمة للكنائس، مطالبة إياها بدفعها.



وأوضح قواس في لقاء خاص مع "دنيا الوطن"، أن المبلغ الأكبر والمطلوب دفعه هو 33 مليون شيكل لبطريركية الروم الأرثودوكسي، و26 مليون شيكل للفرنسيسكان، منوهاً إلى أن جميع الكنائس، اجتمعت وأقرت بأن ذلك لا يصح وهي أحد أساليب الضغط المرفوضة، والتي تمارسها بلدية الاحتلال بشكل غير قانوني.



وقال: "حجزت بلدية الاحتلال على الحسابات البنكية الخاصة بالبطريركية، علماً بأن هذا الإجراء غير قانوني لعدة أسباب: الأول أنه لم يتم إعطاء إنذارين، فبحسب القانون الإسرائيلي، يجب إعطاء إنذارين قبل عملية الحجز، والثاني لا يحق أن تتم عملية الحجز بأثر رجعي منذ 67 حتى اليوم، وإنما يتم الحجز على آخر ثلاث سنوات، وبالتالي فهم تجاوزوا كل القوانين، وحجزوا على كامل المبلغ المطلوب، وهذا لا يعني أن هناك أرصدة بقيمة المبلغ في البنوك، وإنما اعتبروا أن ذلك دين على البطريركية".



وأضاف: "عندما لم يجدوا رصيداً في البنك، أقدموا على الحجز على الأراضي التابعة للبطريركية، وهذا هو الهدف الرئيسي لهم".



وتابع بقوله: "رؤساء الكنائس لديهم حس وطني، ورفضوا تسليم هذه الأراضي، وبالتالي بدأت الضغوطات، واعتقد أن هذا جاء بقرار سياسي، وليس من خلال المحاكم".



وحول تحركات البطريرك ثيوفيلوس الثالث، أوضح قواس، أن التحرك الأول تمثّل بالامتناع عن حضور الحفل السنوي، الذي تقيمه بلدة القدس، كما دعا لاجتماع لرؤساء الكنائس، واتخذ قراراً جماعياً بعدم حضوره.



وشدد على ضرورة أن يقف العالم جميعه داعماً للكنائس ضد القرار الإسرائيلي الذي يُعد سياسياً، والهدف الاستراتيجي الأبعد للسيطرة على الأراضي، والقضاء على الوضع القائم.



وبين قواس، أن البطريرك ثيوفيلوس، جال العالم طالباً الدعم للإبقاء على الوضع القائم بما فيه الوقف الإسلامي، ومحاربة الكاميرات التي تم وضعها على باب الأسباط.



وقال: "هناك معلومات، بأن الاحتلال ينوي وضع كاميرات على مدخل باب العامود، وبالتالي فإن الوضع تصعيدي، ولم يأتِ من فراغ، وإنما جاء تطبيقاً لقرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، باعتبار القدس عاصمة لدولة الاحتلال".