الجيش الأردني يُحبط محاولة تهريب عبر أنابيب نفطية قديمة

فيديو أرشيفي: إحباط محاولة تهريب أسلحة وذخائر ومخدرات من سوريا إلى الأردن

رام الله - دنيا الوطنتمكن الجيش الأردني اليوم السبت، من إحباط مخطط لتهريب الأسلحة والمخدرات، باستخدام أنابيب نفطية قديمة، تصل الأردن مع العراق وسوريا، بحسب ما أعلن بيان للجيش الأردني.وأفاد مصدر مسؤول في البيان، بأن القوات المسلحة الأردنية، تمكنت من إحباط مخطط لعمليات تهريب أسلحة ومخدرات ومسلحين، بحسب ما جاء على موقع صحيفة (القدس).وقال المصدر: "بدأ الإعداد والتنفيذ له من مجموعة مسلحين وتجار مخدرات، باستخدام أنبوب النفط القديم الذي يربط بين الحدود الأردنية والسورية، كما يربط الحدود الأردنية والعراقية".وأضاف: "قامت شبكة من المسلحين ومهربي المخدرات والأسلحة، باستغلال أحد البيوت القريبة من الحدود وخط الأنابيب وعمل مجموعة من الأنفاق وتجهيزها لغايات الاستخدام في عمليات التهريب وتنفيذ العمليات".وتشهد الحدود الأردنية مع سوريا والعراق، محاولات مستمرة لعمليات التسلل والتهريب، نتيجة تدهور الأوضاع الأمنية في تلك الدول.