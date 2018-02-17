بدران يكشف لـ"دنيا الوطن" تفاصيل لقاءات حماس بالمخابرات المصرية

خاص دنيا الوطن - صلاح سكيك

نفى حسام بدران عضو المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، الأنباء التي تحدثت عن محاولة اغتيال رئيس المكتب السياسي لحماس إسماعيل هنية، في العاصمة المصرية (القاهرة).



وقال بدران لـ"دنيا الوطن": ما قيل عن مخطط استهداف هنية لم نسمع عنه سوى في الإعلام، ووفد حماس في القاهرة يتواجد بشكل طبيعي، كما في كل المرات السابقة، داعيًا وسائل الإعلام لتوخي الدقة في نقل الأخبار.



وفي سياق آخر، نفى بدران عقد وفد حماس، أية لقاءات جديدة في القاهرة مع حركة (فتح)، فعلى حد تعبيره، "ليست المشكلة أبدًا في عقد اللقاءات ولا طبيعتها، وإنما المشكلة كانت دومًا في التطبيق والالتزام بما يتم التوافق عليه، وهذا الأمر بحاجة لقرار سياسي من قيادة السلطة الفلسطينية، قبل كل شيء"، مؤكدًا عدم وصول أي دعوات، لعقد لقاءات فصائلية في القاهرة.



وبيّن أن الجلسات المنعقدة ما بين وفد حماس مع المخابرات المصرية، تناولت عددًا من الموضوعات الرئيسية، وفي مقدمتها، الأوضاع "غير المسبوقة" التي يعيشها قطاع غزة، وضرورة البحث عن كل الحلول للتخفيف من المعاناة اليومية، متابعًا: "كما جرى نقاش واقع المصالحة وسبب بطء تطبيق ما تم التوافق عليه في الحوارات السابقة"، إضافة لبحث تداعيات قرار ترامب حول القدس، وما يسمى بصفقة القرن، وخطورة تصفية القضية الفلسطينية، وضرورة توحيد كل الجهود للحيلولة دون ذلك".



وذكر بدران، أن الملف الأمني، كان حاضرًا في اجتماعات حماس بالقاهرة، بما في ذلك موضوع ضبط الحدود، خاصة في ظل الأوضاع الأخيرة بسيناء



وأشار عضو المكتب السياسي لحماس، إلى أن السلطات المصرية، وعدت ببذل الجهد في مختلف الجوانب من أجل التخفيف من تبعات الحصار المفروض على قطاع غزة، وآثاره على حياة الناس اليومية، مبينًا أن حركته من جانبها ستتابع هذا الأمر بحرص واهتمام بالغيْن، انطلاقًا من حرصها الدائم على غزة وسكانها.



وذكر القيادي في حماس، أن قطاع غزة، هو مسؤولية حكومة التوافق الوطني، مؤكدًا أن حركته، سلّمت الحكومة كافة الوزارات والمعابر، وكل الملفات التي اتفق عليها في القاهرة، وبالتالي فهي الآن مطالبة بالقيام بدورها كاملاً لخدمة الفلسطينيين كلّهم بما في ذلك قطاع غزة.



وختم بدران حديثه، بالتأكيد على أن حماس متواصلة مع كافة الأطياف الفلسطينية، لبحث واقع القضية الفلسطينية والمخاطر التي تهددها، ومنفتحة على كل الأفكار العملية والإيجابية التي يمكن أن تلقى توافقًا وطنيًا.