عريقات: سلام واستقرار المنطقة يبدأ بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي

عريقات: سلام واستقرار المنطقة يبدأ بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي
رام الله - دنيا الوطن
التقى الدكتور صائب عريقات أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، مع وفد من أعضاء مجلس العموم البريطاني عن حزب المحافظين، مكون من أعضاء البرلمان: أندرو بوي، ستيفن كارب، البارونة جنيكن كينسجتن، وبرنار جنيكين، بول ماسترتون، وديمان مور.

كما التقى المبعوث النرويجي لعملية السلام تور ويسلاند، ترافقه ممثلة النرويج لدى فلسطين كلاً على حدة. 

وأكد د. عريقات أن نقطة الارتكاز لتحقيق السلام في المنطقة والشرق الأوسط، تتمثل بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي، وتجسيد استقلال وسيادة دولة فلسطين على حدود الرابع من حزيران/ يونيو 1967، بعاصمتها القدس الشرقية، وحل قضايا الوضع النهائي كافة (القدس، الحدود، الاستيطان، اللاجئين، المياه، الأمن والأسرى، أستناداً لقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة).

وشدد عريقات على أن هزيمة التطرف والإرهاب، يعني بالضرورة إسقاط الاحتلال والاستيطان، وفرض الحقائق على الأرض والعقوبات الجماعية.

وعلى صعيد الإطار الدولي لعملية السلام، أعاد الدكتور عريقات طرح فكرة مؤتمر دولي كامل الصلاحيات على أساس القانون الدولي والشرعية الدولية، ومبادرة السلام العربية مع آليات إلزامية للتنفيذ ضمن جداول زمنية محددة، وأنه ليس من الممكن الاستمرار بنمط الرعاية الأميريكية الأحادي، بعد أن قررت عزل نفسها عن هذا الدور، باعترافها غير القانوني، وغير الشرعي بالقدس عاصمة لإسرائيل.

أخبار ذات صلة

فتح: المصالحة خيار استراتيجي وتحقيقها مهمة مقدسة

فتح: المصالحة خيار استراتيجي وتحقيقها مهمة مقدسة

الآلاف يشيعون جثمان الشهيد نمر الجمل في بيت سوريك

الآلاف يشيعون جثمان الشهيد نمر الجمل في بيت سوريك

إصابات في مواجهات مع الاحتلال عَقِبَ تشييع الشهيد زعامرة بحلحول

إصابات في مواجهات مع الاحتلال عَقِبَ تشييع الشهيد زعامرة بحلحول

أبو ليلى: إرادة شعبنا ستنتصر على المحاولات الهادفة لتصفية القضية

أبو ليلى: إرادة شعبنا ستنتصر على المحاولات الهادفة لتصفية القضية

الحمد الله: التمكين الكامل للحكومة بغزة مطلوب للتحول بالمصالحة لحقيقة واقعة

الحمد الله: التمكين الكامل للحكومة بغزة مطلوب للتحول بالمصالحة لحقيقة واقعة

نِقاط يتضمنُها خطاب الرئيس عباس أمام مجلس الأمن

نِقاط يتضمنُها خطاب الرئيس عباس أمام مجلس الأمن

التعليقات

الدنيا حكايات

دولة فلسطينية في غزة

دولة فلسطينية في غزة

شؤون فلسطينية

فتح: المصالحة خيار استراتيجي وتحقيقها مهمة مقدسة

فتح: المصالحة خيار استراتيجي وتحقيقها مهمة مقدسة

عريقات: سلام واستقرار المنطقة يبدأ بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي

عريقات: سلام واستقرار المنطقة يبدأ بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي

الآلاف يشيعون جثمان الشهيد نمر الجمل في بيت سوريك

الآلاف يشيعون جثمان الشهيد نمر الجمل في بيت سوريك

إصابات في مواجهات مع الاحتلال عَقِبَ تشييع الشهيد زعامرة بحلحول

إصابات في مواجهات مع الاحتلال عَقِبَ تشييع الشهيد زعامرة بحلحول

عربي

الجيش الأردني يُحبط محاولة تهريب عبر أنابيب نفطية قديمة

الجيش الأردني يُحبط محاولة تهريب عبر أنابيب نفطية قديمة

جنرال إسرائيلي: يجب أن نكون مُستعدين للمعركة في الشمال

جنرال إسرائيلي: يجب أن نكون مُستعدين للمعركة في الشمال

البحث عن رفات رهائن أمريكيين في مقابر جماعية لتنظيم الدولة بسوريا

البحث عن رفات رهائن أمريكيين في مقابر جماعية لتنظيم الدولة بسوريا

فيديو: أردني يشتري لوحة سيارة بهذا المبلغ الخيالي

فيديو: أردني يشتري لوحة سيارة بهذا المبلغ الخيالي

منوعات

فيديو: &#34;فضيحة مجلجلة&#34;.. رئيس قناة مصرية يهدد صحفية بالإغتصاب

فيديو: "فضيحة مجلجلة".. رئيس قناة مصرية يهدد صحفية بالإغتصاب

صورة صادمة: هل شريهان مريضة ؟

صورة صادمة: هل شريهان مريضة ؟

فيديو: منى أبو شنب:96% من المتزوجات المصريات خائنات.. وعلى التونسيات القبول بالتعدد

فيديو: منى أبو شنب:96% من المتزوجات المصريات خائنات.. وعلى التونسيات القبول بالتعدد

فيديو:&#34;بسمة&#34; لصاحبة مبادرة تعدد الزوجات&#34;لحد هنا وتقفي كل أفكارك شاذة ومريبة&#34;

فيديو:"بسمة" لصاحبة مبادرة تعدد الزوجات"لحد هنا وتقفي كل أفكارك شاذة ومريبة"