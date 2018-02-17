عريقات: سلام واستقرار المنطقة يبدأ بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي

رام الله - دنيا الوطن

التقى الدكتور صائب عريقات أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، مع وفد من أعضاء مجلس العموم البريطاني عن حزب المحافظين، مكون من أعضاء البرلمان: أندرو بوي، ستيفن كارب، البارونة جنيكن كينسجتن، وبرنار جنيكين، بول ماسترتون، وديمان مور.



كما التقى المبعوث النرويجي لعملية السلام تور ويسلاند، ترافقه ممثلة النرويج لدى فلسطين كلاً على حدة.



وأكد د. عريقات أن نقطة الارتكاز لتحقيق السلام في المنطقة والشرق الأوسط، تتمثل بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي، وتجسيد استقلال وسيادة دولة فلسطين على حدود الرابع من حزيران/ يونيو 1967، بعاصمتها القدس الشرقية، وحل قضايا الوضع النهائي كافة (القدس، الحدود، الاستيطان، اللاجئين، المياه، الأمن والأسرى، أستناداً لقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة).



وشدد عريقات على أن هزيمة التطرف والإرهاب، يعني بالضرورة إسقاط الاحتلال والاستيطان، وفرض الحقائق على الأرض والعقوبات الجماعية.



وعلى صعيد الإطار الدولي لعملية السلام، أعاد الدكتور عريقات طرح فكرة مؤتمر دولي كامل الصلاحيات على أساس القانون الدولي والشرعية الدولية، ومبادرة السلام العربية مع آليات إلزامية للتنفيذ ضمن جداول زمنية محددة، وأنه ليس من الممكن الاستمرار بنمط الرعاية الأميريكية الأحادي، بعد أن قررت عزل نفسها عن هذا الدور، باعترافها غير القانوني، وغير الشرعي بالقدس عاصمة لإسرائيل.