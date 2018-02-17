الآلاف يشيعون جثمان الشهيد نمر الجمل في بيت سوريك

شيع أهالي بلدة بيت سوريك، شمال غربي مدينة القدس، اليوم السبت، جثمان الشهيد نمر الجمل (37 عاماً) إلى مثواه الأخير في مقبرة القرية، بعد أن سلمت سلطات الاحتلال الإسرائيلي جثمانه مساء الجمعة، بعد احتجاز دام خمسة أشهر.





وانطلق موكب التشييع من مجمع فلسطين الطبي في رام الله في سيارة إسعاف، توجهت نحو مسقط رأسه.





وعند مدخل بلدة بيت سوريك، كان المئات في انتظاره، حيث حُمل على الأكتاف، وسار المشيعون في شوارع البلدة، وصولاً إلى منزل العائلة، لإلقاء نظرة الوداع الأخيرة على الجثمان.





وكان الشهيد الجمل، استشهد برصاص الاحتلال، عقب تنفيذه عملية قتل خلالها ثلاثة حراس أمن إسرائيليين بتاريخ 26 أيلول/ سبتمبر الماضي، وقامت قوات الاحتلال بتفجير منزله في تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي.





رام الله - دنيا الوطن