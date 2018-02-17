إصابات في مواجهات مع الاحتلال عَقِبَ تشييع الشهيد زعامرة بحلحول

إصابات في مواجهات مع الاحتلال عَقِبَ تشييع الشهيد زعامرة بحلحول
رام الله - دنيا الوطن
أصيب عدد من الشبان الفلسطينيين بالاختناق بعد أن أطلقت قوات الاحتلال الاسرائيلي اليوم السبت، قنابل الغاز السامة عليهم، في المواجهات التي اندلعت، عقب تشييع جثمان الشهيد حمزة زماعرة في بلدة حلحلول بالخليل.

وكان أهالي بلدة حلحول، قد شيعوا جثمان الشهيد زعامرة في وقت سابق من اليوم.

في سياق اخر، أطلقت قوات الاحتلال الاسرائيلي قنابل الغاز المسيلة للدموع على الشبان الفلسطينيين خلال المواجهات التي اندلعات في بلدة بيت سوريك شمال غرب القدس.

وكانت جماهير البلدة قد شيعت جثمان الشهيد نمر الجمل منفذ عملية اطلاق النار التي وقعت في مستوطنة (هار أدار) قرب القدس، والتي اسفرت عن مقتل ثلاثة مستوطنين

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