أبو ليلى: إرادة شعبنا ستنتصر على المحاولات الهادفة لتصفية القضية

رام الله - دنيا الوطن

قال النائب قيس عبد الكريم "أبو ليلى" نائب الأمين العام للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين: إن شعبنا ماض في طريقه نحو الحرية والاستقلال، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس، وان إرادة شعبنا، ستنتصر على كافة المحاولات الهادفة لتصفية قضيتنا.



تصريحات النائب أبو ليلى، جاءت خلال مسيرة نظمتها يوم الجمعة (16/2/2018) الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين في إطار احتفالاتها بالعيد الـ 49 لانطلاقتها، انطلقت المسيرة من مركز مدينة رام الله باتجاه المدخل الشمالي لمدينة البيرة، حيث اندلعت مواجهات مع قوات الاحتلال.



وأضاف "في عيد انطلاقة جبهتنا، نجدد التصميم والعزم والعهد على مواصلة الطريق حتى تحقيق النصر، ونحن نستلهم ذكرى الشهداء الأبرار، الذين عبدوا الدرب المجيد بوهج دمائهم، والأسرى الذين عمّدوه بتضحياتهم وصمودهم.



وتابع النائب أبو ليلى "إن مقاومة شعبنا في تصاعد مستمر ضد الاحتلال وممارساته ومحاولاته الهادفة لنهب المزيد من الأرض لصالح المستوطنات، وتنفيذاً لمخططه الاستعماري.



وأوضح "هناك محاولة لفرض تصفية كاملة للقضية الفلسطينية، والقضاء على كافة الحقوق الوطنية الفلسطينية، التي اعترفت بها الشرعية الدولية، وفرض حلول أمريكية على شعبنا، تنسجم مع المطامع التوسعية الإسرائيلية، ومع محاولة تصفية ما تبقى من القضية الفلسطينية خاصة قضية اللاجئين.



ودعا النائب أبو ليلى إلى تصعيد المقاومة الشعبية، وتجديد زخم الانتفاضة الشبابية، وصولاً بها إلى انتفاضة شعبية شاملة، وذلك من خلال استنهاض المقاومة الشعبية ضد الجدار والتوسع الاستيطاني ومصادرة الأراضي وهدم المنازل، وضد سياسات تهويد القدس دفاعاً عن هويتها العربية الفلسطينية ومقدساتها الإسلامية والمسيحية ولدعم صمود سكانها.



وشدد على أن استراتيجية التحرك للمرحلة المقبلة، تستند إلى استنهاض المقاومة والانتفاضة الشعبية على طريق التحول إلى عصيان وطني، وتدويل القضية والحقوق الوطنية الفلسطينية عبر استخدام أدوات القانون الدولي لتعزيز مكانة فلسطين كدولة بانضمامها للوكالات، وإحالة جرائم الحرب الإسرائيلية لمحكمة الجنايات الدولية، والاستمرار بالسعي لمزيد من الاعتراف بالدولة الفلسطينية، بما في ذلك الحصول على العضوية العاملة في الأمم المتحدة.



وأكد النائب أبو ليلى في ختام تصريحه على ضرورة الإسراع بتنفيذ قرارات المجلس المركزي الفلسطيني في دورته الأخيرة، بما في ذلك فك الارتباط باتفاق أوسلو والتزاماته السياسية والأمنية والاقتصادية وبوقف التنسيق الأمني، وفك الارتباط مع الاقتصاد الإسرائيلي، وسحب اليد العاملة الفلسطينية من مشاريع الاستيطان، ووقف التعامل بالشيكل الإسرائيلي، إلى جانب سحب الاعتراف بإسرائيل.