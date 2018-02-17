الحمد الله: التمكين الكامل للحكومة بغزة مطلوب للتحول بالمصالحة لحقيقة واقعة

رام الله - دنيا الوطن

أكد رئيس الوزراء الفلسطيني د. رامي الحمد الله، أن التمكين الكامل للحكومة في غزة بما فيها عودة الموظفين والسيطرة على المعابر وتسليم الجباية هو المطلوب للتحول بالمصالحة إلى حقيقة واقعة.



وأوضح الحمد الله، خلال كلمته في مشروع خط ناقل للمياه في قرية عقابا قضاء طوباس، أنه برغم الحصار المالي المفروض على فلسطين، إلا أن الحكومة تسعى للاعتماد الذاتي، وبلغت نسبة الاعتماد على الذات حتى هذه المرحلة 70%، مشيراً أن الحكومة ستعمل حتى تصل للاعتماد الذاتي بشكل كامل.



وأشار الحمد الله، إلى أنه لن يكون هناك أية أعمال كاملة من قبل المؤسسات حتى تتم المصالحة وإنهاء الانقسام، من خلال تمكين السلطة من تسلم مهامها في غزة، وعودة الموظفين القُدامى لعملهم، والتصدي للانتهاكات الإسرائيلية.



ولفت الحمد الله، إلى أن الحكومة وبتوجيهات الرئيس، سعت وتسعى للمزيد من التقدم في المشاريع التطويرية في كافة مدن وقرى الضفة.



وأوضح، أن الحكومة تسعى لحشد المزيد من الدعم الدولي اللازم لتلبية احتياجات الشعب الفلسطيني، والتصدي للاحتلال للحفاظ على أرض فلسطين ومياهها وبيئتها، قائلاً: "لقد عقدنا مباحثات مع المانحين في الوكالة الفرنسية؛ لزيادة حصة الفرد من المياه، كما وسنقوم بإنشاء نظام لمعالجة مياه الصرف الصحي".



وتابع: "اليوم زودنا قرية عقابا بالمزيد من كميات المياه، وقبل أيام تم تزويد أيضاً ضاحية الرشيد قضاء طولكرم، وسيكون هناك المزيد من التطورات وتلبية الاحتياجات بإذن الله".