الحمد الله: التمكين الكامل للحكومة بغزة مطلوب للتحول بالمصالحة لحقيقة واقعة

الحمد الله: التمكين الكامل للحكومة بغزة مطلوب للتحول بالمصالحة لحقيقة واقعة
رام الله - دنيا الوطن
أكد رئيس الوزراء الفلسطيني د. رامي الحمد الله، أن التمكين الكامل للحكومة في غزة بما فيها عودة الموظفين والسيطرة على المعابر وتسليم الجباية هو المطلوب للتحول بالمصالحة إلى حقيقة واقعة.

وأوضح الحمد الله، خلال كلمته في مشروع خط ناقل للمياه في قرية عقابا قضاء طوباس، أنه برغم الحصار المالي المفروض على فلسطين، إلا أن الحكومة تسعى للاعتماد الذاتي، وبلغت نسبة الاعتماد على الذات حتى هذه المرحلة 70%، مشيراً أن الحكومة ستعمل حتى تصل للاعتماد الذاتي بشكل كامل.

وأشار الحمد الله، إلى أنه لن يكون هناك أية أعمال كاملة من قبل المؤسسات حتى تتم المصالحة وإنهاء الانقسام، من خلال تمكين السلطة من تسلم مهامها في غزة، وعودة الموظفين القُدامى لعملهم، والتصدي للانتهاكات الإسرائيلية.

ولفت الحمد الله، إلى أن الحكومة وبتوجيهات الرئيس، سعت وتسعى للمزيد من التقدم في المشاريع التطويرية في كافة مدن وقرى الضفة.

وأوضح، أن الحكومة تسعى لحشد المزيد من الدعم الدولي اللازم لتلبية احتياجات الشعب الفلسطيني، والتصدي للاحتلال للحفاظ على أرض فلسطين ومياهها وبيئتها، قائلاً: "لقد عقدنا مباحثات مع المانحين في الوكالة الفرنسية؛ لزيادة حصة الفرد من المياه، كما وسنقوم بإنشاء نظام لمعالجة مياه الصرف الصحي".

وتابع: "اليوم زودنا قرية عقابا بالمزيد من كميات المياه، وقبل أيام تم تزويد أيضاً ضاحية الرشيد قضاء طولكرم، وسيكون هناك المزيد من التطورات وتلبية الاحتياجات بإذن الله".

أخبار ذات صلة

فتح: المصالحة خيار استراتيجي وتحقيقها مهمة مقدسة

فتح: المصالحة خيار استراتيجي وتحقيقها مهمة مقدسة

عريقات: سلام واستقرار المنطقة يبدأ بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي

عريقات: سلام واستقرار المنطقة يبدأ بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي

الآلاف يشيعون جثمان الشهيد نمر الجمل في بيت سوريك

الآلاف يشيعون جثمان الشهيد نمر الجمل في بيت سوريك

إصابات في مواجهات مع الاحتلال عَقِبَ تشييع الشهيد زعامرة بحلحول

إصابات في مواجهات مع الاحتلال عَقِبَ تشييع الشهيد زعامرة بحلحول

أبو ليلى: إرادة شعبنا ستنتصر على المحاولات الهادفة لتصفية القضية

أبو ليلى: إرادة شعبنا ستنتصر على المحاولات الهادفة لتصفية القضية

نِقاط يتضمنُها خطاب الرئيس عباس أمام مجلس الأمن

نِقاط يتضمنُها خطاب الرئيس عباس أمام مجلس الأمن

التعليقات

الدنيا حكايات

دولة فلسطينية في غزة

دولة فلسطينية في غزة

شؤون فلسطينية

فتح: المصالحة خيار استراتيجي وتحقيقها مهمة مقدسة

فتح: المصالحة خيار استراتيجي وتحقيقها مهمة مقدسة

عريقات: سلام واستقرار المنطقة يبدأ بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي

عريقات: سلام واستقرار المنطقة يبدأ بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي

الآلاف يشيعون جثمان الشهيد نمر الجمل في بيت سوريك

الآلاف يشيعون جثمان الشهيد نمر الجمل في بيت سوريك

إصابات في مواجهات مع الاحتلال عَقِبَ تشييع الشهيد زعامرة بحلحول

إصابات في مواجهات مع الاحتلال عَقِبَ تشييع الشهيد زعامرة بحلحول

عربي

الجيش الأردني يُحبط محاولة تهريب عبر أنابيب نفطية قديمة

الجيش الأردني يُحبط محاولة تهريب عبر أنابيب نفطية قديمة

جنرال إسرائيلي: يجب أن نكون مُستعدين للمعركة في الشمال

جنرال إسرائيلي: يجب أن نكون مُستعدين للمعركة في الشمال

البحث عن رفات رهائن أمريكيين في مقابر جماعية لتنظيم الدولة بسوريا

البحث عن رفات رهائن أمريكيين في مقابر جماعية لتنظيم الدولة بسوريا

فيديو: أردني يشتري لوحة سيارة بهذا المبلغ الخيالي

فيديو: أردني يشتري لوحة سيارة بهذا المبلغ الخيالي

منوعات

فيديو: &#34;فضيحة مجلجلة&#34;.. رئيس قناة مصرية يهدد صحفية بالإغتصاب

فيديو: "فضيحة مجلجلة".. رئيس قناة مصرية يهدد صحفية بالإغتصاب

صورة صادمة: هل شريهان مريضة ؟

صورة صادمة: هل شريهان مريضة ؟

فيديو: منى أبو شنب:96% من المتزوجات المصريات خائنات.. وعلى التونسيات القبول بالتعدد

فيديو: منى أبو شنب:96% من المتزوجات المصريات خائنات.. وعلى التونسيات القبول بالتعدد

فيديو:&#34;بسمة&#34; لصاحبة مبادرة تعدد الزوجات&#34;لحد هنا وتقفي كل أفكارك شاذة ومريبة&#34;

فيديو:"بسمة" لصاحبة مبادرة تعدد الزوجات"لحد هنا وتقفي كل أفكارك شاذة ومريبة"