إصابة خمسة شبان بعد الاعتداء عليهم بالضرب من قبل الاحتلال

رام الله - دنيا الوطن

أصيب خمسة شبان فلسطينيين برضوض وكدمات، بعد تعرضهم للضرب المبرح من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي الليلة الماضية في مدينة الخليل.



وذكر شُهود عيان، أن قوات الاحتلال اعتدت بالضرب المبرح على الأشقاء: براء عارف جابر (17 عاماً)، ومحمد (14 عاماً)، وعماد (21 عاماً)، وعلاء منصور جابر (21 عاماً) وبهاء أبو رميلة التميمي (18 عاماً)، أثناء تواجدهم أمام منازلهم في البلدة القديمة من الخليل.



وفي السياق ذاته، سلمت قوات الاحتلال، اليوم المواطن زايد علي عطا خضيرات من بلدة الظاهرية، بلاغاً لمراجعة مخابراتها، بعد أن داهمت منزله وفتشته.



إلى ذلك، نصبت قوات الاحتلال عدة حواجز عسكرية على مدخل مدينة الخليل الشمالي "جورة بحلص" ومداخل بلدات سعير وحلحول، وأوقفت مركبات المواطنين، ودققت في بطاقاتهم الشخصية، ما تسبب في إعاقة مرورهم.