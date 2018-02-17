البرغوثي: المقاومة الشعبية تتصاعد ضد الاستيطان وجدار الفصل العنصري

رام الله - دنيا الوطن

أشار الدكتور مصطفى البرغوثي، الأمين العام لحركة المبادرة الوطنية الفلسطينية، بنهوض المقاومة الشعبية وبالمسيرات التي انطلقت امس ضد الاستيطان وجدار الفصل العنصري وضد الاحتلال في قطاع غزة والمزرعة الغربية ونابلس وبيتا وكفر قدوم وقلقيلية والبيرة وزبوبا وبلعين .



وقال البرغوثي اثناء مشاركته في المظاهرة الحاشدة التي انطلقت في قرية المزرعة الغربية ضد الاستيطان ان الاحتلال الاسرائيلي يهدف من خلال الاستيطان والتوسع الاستيطاني الى ابتلاع ومصادرة أراضي القرية والاراضي الفلسطينية في الضفة الغربية.



وحيا البرغوثي المشاركين في المظاهرة والمصابين الذين وصل عددهم الى 121 اصابة منهم عدد كبير أصيب بالرصاص الحي من بينهم منسق المقاومة الشعبية في قرية المزرعة أبو علاء.



وأضاف البرغوثي، أن جيش الاحتلال الاسرائيلي يتعمد استخدام القوة والرصاص الحي لاصابة اكبر عدد ممكن وبقصد القتل وخاصة أن جنود الاحتلال يستخدمون قنابل الغاز كقذائف يطلقونها بشكل مباشر على المتظاهرين بقصد اصابتهم بشكل مباشر مما قد يؤدي الى قتلهم.



ودعا البرغوثي جماهير الشعب الفلسطيني للمشاركة في المسيرات والمظاهرات بشكل أوسع، وتصعيد المقاومة الشعبية ضد الاحتلال والاستيطان وجدار الفصل العنصري.