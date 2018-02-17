نفذه ثلاثة مسلحين.. مصرع 18 شخصاً في هجوم بنيجيريا

نفذه ثلاثة مسلحين.. مصرع 18 شخصاً في هجوم بنيجيريا
جانب من الانفجار
رام الله - دنيا الوطن
لقي 18 شخصاً مصرعهم مساء أمس الجمعة، بعد هجوم مسلح نفذه ثلاثة مسلحين في سوق للأسماك على مشارف مدينة مايدوغوري شمال شرق نيجيريا، بحسب ما أعلنه مفوض الشرطة في المدينة.

وقال المفوض: "إن الهجوم أسفر أيضاً عن إصابة 22 شخصاً" بحسب ما جاء على موقع (عرب 48).

وكانت الشرطة، قد أعلنت، أن مسلحين قتلوا ما لا يقل عن 18 شخصاً في ولاية زمفارا شمال غرب نيجيريا، مساء أمس الجمعة.

وقال محمد شيهو المتحدث باسم شرطة الولاية: "إن عصابة مسلحة، نصبت كميناً لمجموعة من السكان في قرية بيراني، وقالوا إن عصابات الماشية حشدوا قطاع الطرق الذين مُنعوا من سرقة الأبقار.

وذكرت بعض تقارير وسائل الإعلام المحلية، أن عدد الوفيات بلغ 40 قتيلاً.

الهجوم هو الأحدث في سلسلة عمليات القتل التي يقوم بها أشخاص مسلحون، يهاجمون القرى شمال غرب نيجيريا لسرقة الماشية.

قالت منظمة العفو الدولية: "إن آلاف الأشخاص نزحوا، وإن 168 شخصاً على الأقل قُتلوا منذ بداية العام الحالي".

ويخوض المزارعون ورُعاة رُحّل مواجهات على الأراضي النيجيرية في خمس ولايات مختلفة.

فيديو أرشيفي: مقتل سبعة في هجوم مسلح بشمال شرقي نيجيريا

 

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