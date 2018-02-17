منخفض جوي شديد يعبر فلسطين مساء اليوم

منخفض جوي شديد يعبر فلسطين مساء اليوم
خاص دنيا الوطن
توقع أيمن المصري مدير موقع طقس فلسطين، أن تتأثر البلاد هذه الليلة وفجر ونهار غد الأحد، بمنخفض جوي جديد.

وقال المصري في لقاء خاص لـ "دنيا الوطن": "إن أجواء باردة وماطرة، ستعبر البلاد نتيجة تمركز المنخفض الجوي إلى الشمال من سوريا، بحيث يتجدد هطول الأمطار على مختلف المناطق".

وأضاف المصري: "إن يوم غد الأحد، سيطرأ انخفاض آخر على درجات الحرارة، ويكون الجو بارداً، بينما تسقط أمطار غزيرة في بعض المناطق، خاصة في ساعات الفجر والصباح الباكر".

وتوقع، أن تضعف الهطولات في ساعات مساء الأحد الاثنين، ويستقر الجو من جديد اعتباراً من نهار الاثنين، لتعود درجات الحرارة إلى الارتفاع من جديد.

وحذر المصري من احتمالية تعرض بعض المناطق المنخفضة والسهلية إلى فيضانات نتيجة غزارة الأمطار فجر وصباح غدٍ الأحد.

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