الكهرباء في غزة: 4 ساعات وصل و16 قطع

قال مدير العلاقات العامة في شركة الكهرباء محمد ثابت: إن جدول الكهرباء حالياً غير مستقر، حيث إن الجدول المعمول به حالياً هو 4 ساعات وصل، مقابل 12 ساعة قطع.



وأكد ثابت، إن الخطوط الإسرائيلية تعمل بقدرة (120) ميجاوات، بينما الخطوط المصرية متعطلة، ومحطة التوليد متوقفة عن العمل.





وأوضح ثابت، أن مجموع الطاقة المتوفرة اليوم (120) ميجاوات، واحتياج القطاع (500) ميجاوات تقريباً، بينما عجز الطاقة قرابة (380) ميجاوات تقريباً.





وحذرت شركة توزيع الكهرباء من تداعيات النقص الحاد في الكهرباء، نتيجة توقف محطة التوليد عن العمل، وتعطّل الخطوط المصرية، على كافة القطاعات الحيوية في غزة، وخاصة قطاع الصحة والخدمات.





ودعت جميع الأطراف إلى سرعة التحرك لوقف التدهور الخطير في تلك المرافق، عبر توفير وقود لمحطة التوليد بشكل دائم، وإعادة إصلاح الخطوط المصرية، وتوفير مزيد من الطاقة حتى تتمكن الشركة من ممارسة مهامها، وتوصيل الكهرباء لآلاف الأسر وللمرافق الحيوية التي ترتبط بحياة المواطنين.



خاص دنيا الوطن