الدفاع المدني يتعامل مع 19 حادث حريق وإنقاذ

الدفاع المدني يتعامل مع 19 حادث حريق وإنقاذ
رام الله - دنيا الوطن
تعاملت طواقم الدفاع المدني خلال يوم الجمعة بتاريخ 16/2/2018 وحتى صباح اليوم السبت، مع 19 حادثاً، منها سبع حالات إطفاء وحوادث حرائق و12 حالة تقديم مساعدة، وحوادث إنقاذ في محافظات الضفة.

وذكر تقرير إدارة العلاقات العامة والإعلام في الدفاع المدني، أن أبرز حوادث الإنقاذ وحالة تقديم المساعدة، بجزء من التفاصيل كانت:

التعامل مع حوادث سير وتصادم مركبات: حالتا وفاة وثلاث إصابات في حادث إنقلاب مركبة على مفترق قرية قراوة بني حسان شمال غرب سلفيت، وإصابتان في حادث سير انقلاب مركبة على طريق بلدة دير الغصون شمال طولكرم، وانزلاق مركبة بجانب الطريق في قرية أودلة جنوب نابلس، والتعامل مع حادث انقلاب مركبة في بلدة قطنا شمال غرب القدس.

وإزالة زيوت ووقود مُسال عن شارع القدس في مدينة أريحا، وفتح عبارة تصريف مياه شارع المتنزهات، وأخرى على طريق مخيم عقبة جبر في مدينة أريحا.

حوادث الحريق وحالات الإطفاء

وعلى صعيد آخر، كانت أبرز حالات الإطفاء والحرائق بجزء من التفاصيل كما يلي:

احتراق مطبخ بأحد المطاعم في مدينة جنين، واحتراق بالات قش وأعلاف في أحد المنازل بمدينة جنين قرب الملعب البلدي، واحتراق خمس مركبات بحوادث منفصلة، مركبة في بلدة حلحول شمال الخليل، واحتراق الهيئة الأمامية لمركبة في مدينة رام الله، واحتراق مركبتين داخل مشطب للمركبات في قرية شقبا غرب رام الله، واحتراق مركبة على طريق قرية مخماس شمال شرق القدس.

أخبار ذات صلة

فتح: المصالحة خيار استراتيجي وتحقيقها مهمة مقدسة

فتح: المصالحة خيار استراتيجي وتحقيقها مهمة مقدسة

عريقات: سلام واستقرار المنطقة يبدأ بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي

عريقات: سلام واستقرار المنطقة يبدأ بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي

الآلاف يشيعون جثمان الشهيد نمر الجمل في بيت سوريك

الآلاف يشيعون جثمان الشهيد نمر الجمل في بيت سوريك

إصابات في مواجهات مع الاحتلال عَقِبَ تشييع الشهيد زعامرة بحلحول

إصابات في مواجهات مع الاحتلال عَقِبَ تشييع الشهيد زعامرة بحلحول

أبو ليلى: إرادة شعبنا ستنتصر على المحاولات الهادفة لتصفية القضية

أبو ليلى: إرادة شعبنا ستنتصر على المحاولات الهادفة لتصفية القضية

الحمد الله: التمكين الكامل للحكومة بغزة مطلوب للتحول بالمصالحة لحقيقة واقعة

الحمد الله: التمكين الكامل للحكومة بغزة مطلوب للتحول بالمصالحة لحقيقة واقعة

التعليقات

الدنيا حكايات

دولة فلسطينية في غزة

دولة فلسطينية في غزة

شؤون فلسطينية

فتح: المصالحة خيار استراتيجي وتحقيقها مهمة مقدسة

فتح: المصالحة خيار استراتيجي وتحقيقها مهمة مقدسة

عريقات: سلام واستقرار المنطقة يبدأ بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي

عريقات: سلام واستقرار المنطقة يبدأ بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي

الآلاف يشيعون جثمان الشهيد نمر الجمل في بيت سوريك

الآلاف يشيعون جثمان الشهيد نمر الجمل في بيت سوريك

إصابات في مواجهات مع الاحتلال عَقِبَ تشييع الشهيد زعامرة بحلحول

إصابات في مواجهات مع الاحتلال عَقِبَ تشييع الشهيد زعامرة بحلحول

عربي

الجيش الأردني يُحبط محاولة تهريب عبر أنابيب نفطية قديمة

الجيش الأردني يُحبط محاولة تهريب عبر أنابيب نفطية قديمة

جنرال إسرائيلي: يجب أن نكون مُستعدين للمعركة في الشمال

جنرال إسرائيلي: يجب أن نكون مُستعدين للمعركة في الشمال

البحث عن رفات رهائن أمريكيين في مقابر جماعية لتنظيم الدولة بسوريا

البحث عن رفات رهائن أمريكيين في مقابر جماعية لتنظيم الدولة بسوريا

فيديو: أردني يشتري لوحة سيارة بهذا المبلغ الخيالي

فيديو: أردني يشتري لوحة سيارة بهذا المبلغ الخيالي

منوعات

فيديو: &#34;فضيحة مجلجلة&#34;.. رئيس قناة مصرية يهدد صحفية بالإغتصاب

فيديو: "فضيحة مجلجلة".. رئيس قناة مصرية يهدد صحفية بالإغتصاب

صورة صادمة: هل شريهان مريضة ؟

صورة صادمة: هل شريهان مريضة ؟

فيديو: منى أبو شنب:96% من المتزوجات المصريات خائنات.. وعلى التونسيات القبول بالتعدد

فيديو: منى أبو شنب:96% من المتزوجات المصريات خائنات.. وعلى التونسيات القبول بالتعدد

فيديو:&#34;بسمة&#34; لصاحبة مبادرة تعدد الزوجات&#34;لحد هنا وتقفي كل أفكارك شاذة ومريبة&#34;

فيديو:"بسمة" لصاحبة مبادرة تعدد الزوجات"لحد هنا وتقفي كل أفكارك شاذة ومريبة"