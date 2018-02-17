الدفاع المدني يتعامل مع 19 حادث حريق وإنقاذ

تعاملت طواقم الدفاع المدني خلال يوم الجمعة بتاريخ 16/2/2018 وحتى صباح اليوم السبت، مع 19 حادثاً، منها سبع حالات إطفاء وحوادث حرائق و12 حالة تقديم مساعدة، وحوادث إنقاذ في محافظات الضفة.
وذكر تقرير إدارة العلاقات العامة والإعلام في الدفاع المدني، أن أبرز حوادث الإنقاذ وحالة تقديم المساعدة، بجزء من التفاصيل كانت:
التعامل مع حوادث سير وتصادم مركبات: حالتا وفاة وثلاث إصابات في حادث إنقلاب مركبة على مفترق قرية قراوة بني حسان شمال غرب سلفيت، وإصابتان في حادث سير انقلاب مركبة على طريق بلدة دير الغصون شمال طولكرم، وانزلاق مركبة بجانب الطريق في قرية أودلة جنوب نابلس، والتعامل مع حادث انقلاب مركبة في بلدة قطنا شمال غرب القدس.
وإزالة زيوت ووقود مُسال عن شارع القدس في مدينة أريحا، وفتح عبارة تصريف مياه شارع المتنزهات، وأخرى على طريق مخيم عقبة جبر في مدينة أريحا.
حوادث الحريق وحالات الإطفاء
وعلى صعيد آخر، كانت أبرز حالات الإطفاء والحرائق بجزء من التفاصيل كما يلي:
احتراق مطبخ بأحد المطاعم في مدينة جنين، واحتراق بالات قش وأعلاف في أحد المنازل بمدينة جنين قرب الملعب البلدي، واحتراق خمس مركبات بحوادث منفصلة، مركبة في بلدة حلحول شمال الخليل، واحتراق الهيئة الأمامية لمركبة في مدينة رام الله، واحتراق مركبتين داخل مشطب للمركبات في قرية شقبا غرب رام الله، واحتراق مركبة على طريق قرية مخماس شمال شرق القدس.