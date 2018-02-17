الدفاع المدني يتعامل مع 19 حادث حريق وإنقاذ



حوادث الحريق وحالات الإطفاء



وعلى صعيد آخر، كانت أبرز حالات الإطفاء والحرائق بجزء من التفاصيل كما يلي:



احتراق مطبخ بأحد المطاعم في مدينة جنين، واحتراق بالات قش وأعلاف في أحد المنازل بمدينة جنين قرب الملعب البلدي، واحتراق خمس مركبات بحوادث منفصلة، مركبة في بلدة حلحول شمال الخليل، واحتراق الهيئة الأمامية لمركبة في مدينة رام الله، واحتراق مركبتين داخل مشطب للمركبات في قرية شقبا غرب رام الله، واحتراق مركبة على طريق قرية مخماس شمال شرق القدس.





وإزالة زيوت ووقود مُسال عن شارع القدس في مدينة أريحا، وفتح عبارة تصريف مياه شارع المتنزهات، وأخرى على طريق مخيم عقبة جبر في مدينة أريحا.