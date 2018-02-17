فيديو وصور: جماهير حلحول تُشيع جثمان الشهيد حمزة زماعرة

فيديو وصور: جماهير حلحول تُشيع جثمان الشهيد حمزة زماعرة
لحظة الوداع للشهيد حمزة زماعرة
رام الله - دنيا الوطن
شيعت جماهير غفيرة في بلدة حلحول، شمال الخليل، اليوم السبت، جثمان الشهيد حمزة يوسف زماعرة، الذي اُستشهد برصاص الاحتلال قبل عشرة أيام، وجرى تسليم جثمانه للجانب الفلسطيني مساء أمس.

وعم الإضراب الشامل البلدة حداداً على روح الشهيد، بدعوة من القوى الوطنية والإسلامية.

وكان الشاب زماعرة (19 عاماً)، قد استشهد بعد إطلاق قوات الاحتلال النار عليه بزعم تنفيذه عملية طعن بالقرب من مستوطنة "كرمي تسور" شمال الخليل.

وسلمت قوات الاحتلال جثمان الشهيد زماعرة مساء أمس قرب مقر "الارتباط العسكري الإسرائيلي" بمنطقة جبل منوح جنوب مدينة الخليل، بعد احتجازه لمدة 10 أيام، وتم نقله إلى المستشفى الأهلي، لإجراء المعاينة الطبية الشرعية على الجثمان، وتوثيق جريمة الاحتلال.

فيديو: جانب من تشييع جثمان الشهيد حمزة زماعرة

 



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