الشرطة: تنقل 33 ألف مواطن عبر معبر (الكرامة) الأسبوع الماضي

الشرطة: تنقل 33 ألف مواطن عبر معبر (الكرامة) الأسبوع الماضي
رام الله - دنيا الوطن
قالت إدارة العلاقات العامة والإعلام في الشرطة الفلسطينية: "إن أكثر من 33 ألف مواطن ومواطنة وزائر، تنقلوا عبر معبر الكرامة خلال الأسبوع الماضي".

وذكر بيان لإدارة العلاقات العامة والإعلام في الشرطة، صدر اليوم السبت، أن عدد المغادرين خلال الأسبوع بلغ (15468) شخصاً، فيما بلغ عدد المسافرين القادمين (17206) شخصاً، وأن حركة المسافرين كانت متوسطة.

وأشار إلى أن شرطة المعبر، قبضت خلال الفترة نفسها على (32) مطلوبًا جنائيًا وممنوعًا من السفر، سواء أثناء محاولتهم المغادرة عبر المعبر، أو ترقب وصولهم أثناء دخولهم للأراضي الفلسطينية، وهم مطلوبون في قضايا مرفوعة أمام المحاكم الفلسطينية على اختلاف تقسيماتها.

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