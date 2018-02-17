مصر تَردُّ على اتهامات لاستخدام جيشها القنابل العنقودية بسيناء

مصر تَردُّ على اتهامات لاستخدام جيشها القنابل العنقودية بسيناء
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
انتقد رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس النواب المصري، طارق رضوان، بيان منظمة العفو الدولية، حول عملية الجيش في سيناء، والذي يتهم الجيش باستخدام القنابل العنقودية المحرمة دولياً.

وقال رضوان، وفق ما أوردت (روسيا اليوم)، إنه بعيداً عن أن العفو الدولية، تتطرق إلى أمور تتعلق بسيادة الدول، وتنتقد عملية وطنية شريفة، يقودها الجيش المصري لمحاربة الإرهاب، فإن المنظمة أصدرت بياناً متناقضاً ولا يعدو كونه محاولة فاشلة للتنظير".

وأضاف: "المنظمة التي اعتادت إصدار تقارير متحيزة وغير منطقية، تناست تماماً أن محاربة الإرهاب تندرج أيضاً ضمن إطار حقوق الإنسان، لأنها تعني الحفاظ على حياة المواطنين ضد الجماعات المسلحة".

وتساءل: "لماذا لم نجد للمنظمة بياناً ينتقد العمليات المسلحة في سيناء على مدار السنوات الماضية، أو بياناً يدين فيديوهات تنظيم الدولة".

واعتبر رضوان،ً أنه في الوقت الذي تدعي فيه منظمة العفو، المثالية في الدفاع عن حقوق الإنسان، تجاهلت تماماً ما عاناه الشعب المصري في حربه ضد الإرهاب، وكم من الشهداء، دفعوا أرواحهم ثمناً لمواجهة إرهاب خسيس.

وأكد أن بعض المنظمات التي تدعي الحفاظ على حقوق الإنسان مثل العفو الدولية و"هيومان رايتس ووتش" وغيرها، لو دققت النظر في مواقفها، ستكتشف مدى تناقضها الفج الذي يصل أحياناً إلى دعم الإرهاب والجماعات الإرهابية، تحت ستار حقوق الإنسان.

وسبق للمنظمة وكتبت بهذا الصدد "أن خبراءها درسوا الفيديو الذي تم نشره على حساب تويتر للمتحدث الرسمي للقوات المسلحة المصرية في 9 شباط/ فبراير، ويظهر فيه أفراد القوات الجوية، يقومون بتسليح طائرات مقاتلة مصرية بقنابل عنقودية".

وقالت نجية بونعيم نائبة المديرة الإقليمية للشرق الأوسط وشمال إفريقيا لدى منظمة العفو الدولية: "القنابل العنقودية أسلحة عشوائية بطبيعتها، وتتسبب بآثار لا يمكن تخيلها لسنوات بعد استخدامها، فهي محظورة دولياً".

أخبار ذات صلة

الجيش الأردني يُحبط محاولة تهريب عبر أنابيب نفطية قديمة

الجيش الأردني يُحبط محاولة تهريب عبر أنابيب نفطية قديمة

جنرال إسرائيلي: يجب أن نكون مُستعدين للمعركة في الشمال

جنرال إسرائيلي: يجب أن نكون مُستعدين للمعركة في الشمال

البحث عن رفات رهائن أمريكيين في مقابر جماعية لتنظيم الدولة بسوريا

البحث عن رفات رهائن أمريكيين في مقابر جماعية لتنظيم الدولة بسوريا

فيديو: أردني يشتري لوحة سيارة بهذا المبلغ الخيالي

فيديو: أردني يشتري لوحة سيارة بهذا المبلغ الخيالي

أولُ رَدٍّ عربي رسمي على كلمة أمير قطر

أولُ رَدٍّ عربي رسمي على كلمة أمير قطر

أمريكا تتهم ثلاثة أشخاص بتصدير أجزاء طائرات لحزب الله

أمريكا تتهم ثلاثة أشخاص بتصدير أجزاء طائرات لحزب الله

التعليقات

الدنيا حكايات

دولة فلسطينية في غزة

دولة فلسطينية في غزة

شؤون فلسطينية

فتح: المصالحة خيار استراتيجي وتحقيقها مهمة مقدسة

فتح: المصالحة خيار استراتيجي وتحقيقها مهمة مقدسة

عريقات: سلام واستقرار المنطقة يبدأ بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي

عريقات: سلام واستقرار المنطقة يبدأ بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي

الآلاف يشيعون جثمان الشهيد نمر الجمل في بيت سوريك

الآلاف يشيعون جثمان الشهيد نمر الجمل في بيت سوريك

إصابات في مواجهات مع الاحتلال عَقِبَ تشييع الشهيد زعامرة بحلحول

إصابات في مواجهات مع الاحتلال عَقِبَ تشييع الشهيد زعامرة بحلحول

عربي

الجيش الأردني يُحبط محاولة تهريب عبر أنابيب نفطية قديمة

الجيش الأردني يُحبط محاولة تهريب عبر أنابيب نفطية قديمة

جنرال إسرائيلي: يجب أن نكون مُستعدين للمعركة في الشمال

جنرال إسرائيلي: يجب أن نكون مُستعدين للمعركة في الشمال

البحث عن رفات رهائن أمريكيين في مقابر جماعية لتنظيم الدولة بسوريا

البحث عن رفات رهائن أمريكيين في مقابر جماعية لتنظيم الدولة بسوريا

فيديو: أردني يشتري لوحة سيارة بهذا المبلغ الخيالي

فيديو: أردني يشتري لوحة سيارة بهذا المبلغ الخيالي

منوعات

فيديو: منى أبو شنب:96% من المتزوجات المصريات خائنات.. وعلى التونسيات القبول بالتعدد

فيديو: منى أبو شنب:96% من المتزوجات المصريات خائنات.. وعلى التونسيات القبول بالتعدد

فيديو:&#34;بسمة&#34; لصاحبة مبادرة تعدد الزوجات&#34;لحد هنا وتقفي كل أفكارك شاذة ومريبة&#34;

فيديو:"بسمة" لصاحبة مبادرة تعدد الزوجات"لحد هنا وتقفي كل أفكارك شاذة ومريبة"

بعد زواجهم لشهر ونصف.. إنفصال عبد الله عباس​ عن الممثلة ​ليلى والسبب؟

بعد زواجهم لشهر ونصف.. إنفصال عبد الله عباس​ عن الممثلة ​ليلى والسبب؟

صور: &#34;فيفي عبدو&#34; تشعل السوشيل ميديا بمجموعة فساتين حمراء

صور: "فيفي عبدو" تشعل السوشيل ميديا بمجموعة فساتين حمراء