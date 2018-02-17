نتنياهو في أضعف مراحله.. ويتذرع بالحصانة الدبلوماسية

نتنياهو في أضعف مراحله.. ويتذرع بالحصانة الدبلوماسية
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو
ترجمة: دنيا الوطن - هالة أبو سليم
رأي: يوسي فيرتر - صحيفة هآرتس

افتتح بنيامين نتنياهو جلسته يوم الثلاثاء، باستعراض خدمته المبجلة بجيش الاحتلال الإسرائيلي، ونجاحه في الأمم المتحدة،  والإصلاحات التي قام بها  كوزير للمالية لمدة عقد من الزمن.

هذا يبدو كمحاولة لاستعطاف الناخبين في المراحل الأولى من التفكير في انتخابه كرئيس للوزراء، بالرغم من تحقيقات الشرطة له بتهم تلقي الرشوة، من الواضح أن نتنياهو لا يرغب بالاستقالة والمطالبة بانتخابات مبكرة.  

يبدو من الواضح أنه متمسك بوظيفته، التي يعتقد أنها تمنحه الحصانة من المُساءلة القانونية.

للقيام بذلك، ربما يفوت الفرصة الأخيرة للفوز بالانتخابات، إذا ما تم عقدها خلال عام، ربما لن تحدث هذه الانتخابات إذا ما حدثت ربما يفقد أصوات الناخبين، لذا فإن نتنياهو يبدو متوتراً.

لا يمكن للمرء أن يتجاهل التشابه غير المريح في نفس المشهد، الذي تكرر قبل عشر سنوات.

في ذلك الوقت، توجه رئيس الوزراء إيهود أولمرت، وهو أيضاً مشتبه به بالفساد، إلى مواطني إسرائيل وأعلن: لم أكن أتلقى رشاوى.

ليلة الثلاثاء، بدا نتنياهو أقرب من أي وقت مضى إلى المصير الذي لاقاه سلفه، لذلك فالإسرائيليون يحتاجون إلى قادة أفضل من قادة ليس لديهم أي ذرة من الأخلاق.

القضية 1000 تشمل حوالي مليون شيكل بضائع "هدايا" من قبل رجال أعمال أثرياء بمبلغ هائل و ضخم مليون شيكل "هدايا"  مما يدعي نتنياهو أنه "سيجار" وكشفت تحقيقات الشرطة، أن ما تلقاه أرنون ميلشان بالمقابل، يساوى عشرات أو مئات الملايين من الشواكل.

كما أن التوصية بمقاضاة نتنياهو للرشوة في القضية رقم 2000 - التي تضمنت المناقشات مع ناشر (يديعوت أحرونوت) أرنون موزس، تناقضت مع التسريبات التي حصلت عليها الشرطة في الأسابيع الأخيرة، والتي لم تقدم أي توصية في هذه القضية بسبب "صعوبات قانونية.

الجدير بالذكر، أن نتنياهو تعمد في أحاديثه التضليل والكذب والتجاهل للآخرين.

ختاماً: الرسالة العاجلة والعملية والأكثر إلحاحاً في تصريحات  نتنياهو وتبريره لـ "الفساد" لزملائه في التحالف من المتوقع أن تجد آذان صاغية.

وزير المالية ورئيس حزب (كولانو) ليس لديه النية في إسقاط الحكومة، سينتظر قرار المدعي العام مع بقية الوزراء إلا إذا شيء ما غير متوقع قد يحدث.

سياسياً: إنهم يتصرفون في الاتجاه الصحيح، القانون يُلزم رئيس الوزراء "الاستقالة "حال تم إدانته بجريمة ما، لذلك نتنياهو الآن ضعيف جداً ليس لديه أى سلطة على شركائه في الائتلاف الحكومي، ربما هذا ليس النهاية لكنها بداية النهاية.

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