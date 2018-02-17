(القضية 4000).. ملف جديد للفساد الأخطر على نتنياهو

رام الله - دنيا الوطن

بدأت الشرطة الإسرائيلية، تحقيقاً جديداً في ملف فساد، قد يكون الأخطر من نوعه على رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، وذلك بعد قضايا الفساد 2000 و 1000 المرفوعة ضده.



وقالت القناة العبرية الثانية: إن ملف القضية المشار إليها، والتي تحمل رقم 4000، قد أحيلت إلى الشرطة بعد الأنباء التي تشير إلى ارتباط نتنياهو بشاؤول أولوفيتش صاحب موقع "واللا" الإلكتروني وشركة "بيزك" للاتصالات وغيرها من الشركات، والذي مُنح تسهيلات من نتنياهو لتسيير أعماله.



وأشارت القناة، إلى أنه تحوم حول نتنياهو شبهة تسهيل نشاط "بيزك" مقابل تغطية مؤيدة له على موقع "واللا" الأكثر شهرة في إسرائيل.



وأوضحت القناة، بأنه وفي أيار/ مايو 2015 وبعد أيام قليلة من تنصيب حكومته الرابعة، أقال نتنياهو وزير الاتصالات آفي برجر، الذي عمل على إصلاح سوق الهواتف الثابتة، مما يتناقض مع مصالح "بيزك"، وعيّن مكانه شلومو فيلبر المقرب منه.