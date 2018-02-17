كاتب إسرائيلي: أبو ديس مَعروُضَة عاصمة للفلسطينيين قبل عهد ترامب

كاتب إسرائيلي: أبو ديس مَعروُضَة عاصمة للفلسطينيين قبل عهد ترامب
الرئيس محمود عباس والرئيس الأمريكي دونالد ترامب
رام الله - دنيا الوطن
قال الكاتب الإسرائيلي نداف شرغاي، إن مبنى المجلس التشريعي الفلسطيني المهجور يقع في أبوديس، على بعد 2.8 كم عن المسجد الأقصى، بالضبط مثل المسافة التي تبعد فيها الكنيست الإسرائيلية عن الحرم.

وأضاف شرغاي في مقال نشرته (يسرائيل هيوم): "عندما كان أبو مازن نائبًا لياسر لعرفات، كانت أبوديس مُعدة لتكون القدس الثانية، كبديل مؤقت للتقسيم الكامل للمدينة، المقدمة للشيء الحقيقي، أي قبل عهد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وأوضح، لقد كان أبو مازن مستعداً في حينه لبلع هذا الضفدع، بل حتى تزيين أبوديس بمؤسسات سلطة عديدة، ولكنه الآن، حيث تحاول إدارة ترامب إعادة أبوديس إلى الطاولة في إطار (صفقة القرن)، يسميها أبو مازن (صفعة القرن).

وتابع: لقد أدرك أبو مازن ذلك خلال لقائه مع ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، في كانون الأول/ ديسمبر الماضي. فهناك سمع للمرة الأولى، أن الرئيس الأمريكي يقترح على الفلسطينيين أبوديس كعاصمة بدلاً من القدس، وهناك، أيضاً، وُلد الطلاق الذي أعلنه رئيس السلطة الفلسطينية بعد شهر من ذلك، من الإدارة الأمريكية في البيت الأبيض.

واعتبر الكاتب الإسرائيلي، أنه من وجهة نظر الرئيس أبو مازن هذا الاقتراح مُحرج، إن لم يكن مُهيناً، بعدما طَرح رئيسا حكومة سابقين في إسرائيل، إيهود باراك وإيهود أولمرت، على الطاولة اقتراحات لتقسيم القدس، باراك في كامب ديفيد 2000 وأولمرت في 2008، يعتبر الفلسطينيون فكرة أبوديس بأنها محاولة لتخليص الحمل من أنياب الذئب، القدس كانت هناك تقريباً في متناول أيديهم، وهناك من يريد الآن دحرجتهم إلى الوراء، كثيرًا إلى الوراء.

وذكر الكاتب الإسرائيلي شرغاي، ليس واضحًا حتى الآن من هو الذي "غرس" لدى الأمريكيين فكرة العودة إلى خيار أبوديس، لكن الواضح هو أن الماضي غير البعيد لأبو ديس كخيار بديل لعاصمة فلسطينية في القدس، وخاصة مكانة أبو مازن في هذا الخيار، قد أعطى الأمريكيين على الأقل الأساس الأول للافتراض بأنه تجدر محاولة العودة إلى هناك.

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