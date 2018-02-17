إسرائيل تمنع عائلات أسرى حماس من زيارة أبنائهم

رام الله - دنيا الوطن

قالت صحيفة (يسرائيل هيوم) العبرية: إن إسرائيل أبلغت المحكمة العليا، في إطار المداولات في التماس عائلة هدار غولدين ضد الحكومة، بأنها أوقفت دخول عائلات أسرى حماس من الضفة الغربية لزيارة الأسرى المعتقلين في سجونها أو العلاجات.



وقال والدا هدار غولدين، ليئة وسمحا: "لقد آن الأوان للتوضيح لحماس ورجالها؛ أنه منذ الآن وحتى عودة الجنود، ستقدم هذه العلاجات في قطر وتركيا ومصر والأردن".



وفى وقت سابق، قال سمحا غولدين للقضاة، من بين أمور أخرى، إن: "من يشفق على القساة، يقسو على عائلات الجنود المختطفين".