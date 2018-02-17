واشنطن: توصيات الشرطة الإسرائيلية لن تؤثر على خطة التسوية

رام الله - دنيا الوطن

قالت صحيفة (هآرتس) العبرية، إن توصيات الشرطة الإسرائيلية بالتحقيق مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، لن تؤثر على خطة التسوية لا من قريب ولا من بعيد، لافتاً إلى أن ذلك موضوع إسرائيلي داخلي.



وأوضحت الصحيفة، أن الإدارة الأمريكية تحاول الاستمرار بشكل طبيعي في عملية التسوية، متجاهلة توصيات الشرطة ضد نتنياهو.



ولفتت إلى أن اجتماعاً مرتقباً، سيُعقد بين رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بعد أسبوعين.



وأشارت الصحيفة، إلى أن نتنياهو سيجتمع بالرئيس ترامب، في واشنطن بتاريخ الخامس من آذار/ مارس، على هامش مؤتمر الرابطة الإسرائيلية الأمريكية "ايفك".



ونقلت الصحيفة، عن مسؤول كبير في البيت الأبيض قوله: "إن توصيات الشرطة الإسرائيلية بتقديم لائحة اتهام ضد نتنياهو وتوقيفه، لن تؤثر على عملية التسوية، التي قدمها الرئيس ترامب".