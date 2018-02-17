أولُ رَدٍّ عربي رسمي على كلمة أمير قطر

أولُ رَدٍّ عربي رسمي على كلمة أمير قطر
أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني
رام الله - دنيا الوطن
في أول رَدِّ فعل على كلمة أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني، نشر وزير خارجية البحرين تغريدة مضادة لكلام تميم، على موقع التواصل الاجتماعي (تويتر).

وكان أمير قطر قد اتهم، بكلمته في مؤتمر (ميونيخ) الدولي، بتعرض قطر لـ"عدوان" ممن وصفهم بـ"الجيران الطامعين" في بلاده، في إشارة إلى أزمة بلاده مع دول المقاطعة الأربع، السعودية والإمارات والبحرين ومصر.

وقال وزير خارجية البحرين خالد بن أحمد: "القول بأن قطر تعرضت لعدوان من جيران طامعين هو كلام مرفوض ومردود على صاحب القول".

وأضاف: "إنما المنطقة هي التي تعرضت لعدوان قطري مكلف وفاشل بمسمى الربيع العربي، طمعًا في الهيمنة وإسقاط الدول والسيطرة على الأموال والثروات".

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