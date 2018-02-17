أمريكا تتهم ثلاثة أشخاص بتصدير أجزاء طائرات لحزب الله

أمريكا تتهم ثلاثة أشخاص بتصدير أجزاء طائرات لحزب الله
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
اتهمت السلطات الأميركية ثلاثة أشخاص، بتصدير أجزاء طائرات دون طيار، ومواد أخرى بشكل غير قانوني من الولايات المتحدة إلى حزب الله. 

ووفق ما نقلت وكالة (رويترز) عن وزارة العدل الأمريكية، فقد قالت في بيان: إن الأشخاص "أسامة درويش حماد، وعصام درويش حماد"، احتجزا في جنوب أفريقيا، في حين مازال سمير أحمد بيرو هاربًا.

وأفادت لائحة الاتهام الأمريكية، بأن الأشخاص الثلاثة "تآمروا وحاولوا تصدير مواد لحزب الله في لبنان خلال الفترة من 2009 إلى 2013 من بينها: وحدات قياس القصور الذاتي الملائمة للاستخدام في الطائرات بلا طيار، ومحرك نفاث، ومحركات احتراق داخلي، ومناظير مكبرة، يمكنها تسجيل ما يتم رصده".

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