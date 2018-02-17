غوتيريش: نحذر من حرب كارثية بين إسرائيل وحزب الله

غوتيريش: نحذر من حرب كارثية بين إسرائيل وحزب الله
أنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة
رام الله - دنيا الوطن
قال أنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة: إن اندلاع حرب جديدة بين إسرائيل وحزب الله، سيكون أسوأ كابوس، وسيدمر كل لبنان.

وخلال مؤتمر (ميونيخ) للأمن، فقد أكد غوتيريش، أن "الوضع في الشرق الأوسط معقد جدًا وصعب للغاية، ففي زيارتي الأخيرة لإسرائيل، لاحظت وجود جماعات مقربة من إيران قرب الحدود الإسرائيلية، فضلاً عن العلاقة بين طهران وبيروت، سيسمح بتعزيز قدرات حزب الله، الأمر الذي يراه الكثير من الإسرائيليين تهديداً لوجودهم".

وحذر أمين عام الأمم المتحدة، من كارثة كبيرة على وشك الوقوع، معتبرًا اندلاع الحرب "أسوأ كابوس بالنسبة لنا، لكن لا بد أن نشير إلى أن إسرائيل وحزب الله لا يريدان ذلك، وهذه الكارثة في النهاية ستؤدي إذا ما وقعت إلى تدمير جزء كبير من لبنان". 

وختم غوتيريش حديثه: "نحن نعلم أن أي شرارة يمكن أن تؤدي إلى ذلك، ولا يسعنا المراهنة على استحالة الصراع.. نحتاج في مجلس الأمن لرؤية مشتركة للوضع في الشرق الأوسط".

أخبار ذات صلة

الجيش الأردني يُحبط محاولة تهريب عبر أنابيب نفطية قديمة

الجيش الأردني يُحبط محاولة تهريب عبر أنابيب نفطية قديمة

جنرال إسرائيلي: يجب أن نكون مُستعدين للمعركة في الشمال

جنرال إسرائيلي: يجب أن نكون مُستعدين للمعركة في الشمال

البحث عن رفات رهائن أمريكيين في مقابر جماعية لتنظيم الدولة بسوريا

البحث عن رفات رهائن أمريكيين في مقابر جماعية لتنظيم الدولة بسوريا

فيديو: أردني يشتري لوحة سيارة بهذا المبلغ الخيالي

فيديو: أردني يشتري لوحة سيارة بهذا المبلغ الخيالي

مصر تَردُّ على اتهامات لاستخدام جيشها القنابل العنقودية بسيناء

مصر تَردُّ على اتهامات لاستخدام جيشها القنابل العنقودية بسيناء

أولُ رَدٍّ عربي رسمي على كلمة أمير قطر

أولُ رَدٍّ عربي رسمي على كلمة أمير قطر

التعليقات

الدنيا حكايات

دولة فلسطينية في غزة

دولة فلسطينية في غزة

شؤون فلسطينية

فتح: المصالحة خيار استراتيجي وتحقيقها مهمة مقدسة

فتح: المصالحة خيار استراتيجي وتحقيقها مهمة مقدسة

عريقات: سلام واستقرار المنطقة يبدأ بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي

عريقات: سلام واستقرار المنطقة يبدأ بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي

الآلاف يشيعون جثمان الشهيد نمر الجمل في بيت سوريك

الآلاف يشيعون جثمان الشهيد نمر الجمل في بيت سوريك

إصابات في مواجهات مع الاحتلال عَقِبَ تشييع الشهيد زعامرة بحلحول

إصابات في مواجهات مع الاحتلال عَقِبَ تشييع الشهيد زعامرة بحلحول

عربي

الجيش الأردني يُحبط محاولة تهريب عبر أنابيب نفطية قديمة

الجيش الأردني يُحبط محاولة تهريب عبر أنابيب نفطية قديمة

جنرال إسرائيلي: يجب أن نكون مُستعدين للمعركة في الشمال

جنرال إسرائيلي: يجب أن نكون مُستعدين للمعركة في الشمال

البحث عن رفات رهائن أمريكيين في مقابر جماعية لتنظيم الدولة بسوريا

البحث عن رفات رهائن أمريكيين في مقابر جماعية لتنظيم الدولة بسوريا

فيديو: أردني يشتري لوحة سيارة بهذا المبلغ الخيالي

فيديو: أردني يشتري لوحة سيارة بهذا المبلغ الخيالي

منوعات

فيديو: منى أبو شنب:96% من المتزوجات المصريات خائنات.. وعلى التونسيات القبول بالتعدد

فيديو: منى أبو شنب:96% من المتزوجات المصريات خائنات.. وعلى التونسيات القبول بالتعدد

فيديو:&#34;بسمة&#34; لصاحبة مبادرة تعدد الزوجات&#34;لحد هنا وتقفي كل أفكارك شاذة ومريبة&#34;

فيديو:"بسمة" لصاحبة مبادرة تعدد الزوجات"لحد هنا وتقفي كل أفكارك شاذة ومريبة"

بعد زواجهم لشهر ونصف.. إنفصال عبد الله عباس​ عن الممثلة ​ليلى والسبب؟

بعد زواجهم لشهر ونصف.. إنفصال عبد الله عباس​ عن الممثلة ​ليلى والسبب؟

صور: &#34;فيفي عبدو&#34; تشعل السوشيل ميديا بمجموعة فساتين حمراء

صور: "فيفي عبدو" تشعل السوشيل ميديا بمجموعة فساتين حمراء