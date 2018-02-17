غوتيريش: نحذر من حرب كارثية بين إسرائيل وحزب الله

رام الله - دنيا الوطن

قال أنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة: إن اندلاع حرب جديدة بين إسرائيل وحزب الله، سيكون أسوأ كابوس، وسيدمر كل لبنان.



وخلال مؤتمر (ميونيخ) للأمن، فقد أكد غوتيريش، أن "الوضع في الشرق الأوسط معقد جدًا وصعب للغاية، ففي زيارتي الأخيرة لإسرائيل، لاحظت وجود جماعات مقربة من إيران قرب الحدود الإسرائيلية، فضلاً عن العلاقة بين طهران وبيروت، سيسمح بتعزيز قدرات حزب الله، الأمر الذي يراه الكثير من الإسرائيليين تهديداً لوجودهم".



وحذر أمين عام الأمم المتحدة، من كارثة كبيرة على وشك الوقوع، معتبرًا اندلاع الحرب "أسوأ كابوس بالنسبة لنا، لكن لا بد أن نشير إلى أن إسرائيل وحزب الله لا يريدان ذلك، وهذه الكارثة في النهاية ستؤدي إذا ما وقعت إلى تدمير جزء كبير من لبنان".



وختم غوتيريش حديثه: "نحن نعلم أن أي شرارة يمكن أن تؤدي إلى ذلك، ولا يسعنا المراهنة على استحالة الصراع.. نحتاج في مجلس الأمن لرؤية مشتركة للوضع في الشرق الأوسط".